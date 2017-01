Muere el icono querido Mary Tyler Moore

Mary Tyler Moore, que interpretó a la primera ama de casa sexy de TV y luego a una sola mujer de carrera que podía dar la vuelta al mundo con su sonrisa y lanzar su sombrero en el aire como ningún otro, murió este miércoles a los 80 años. De acuerdo a la revista People, su representante de mucho tiempo emitió un comunicado: “Hoy, el icono querido, Mary Tyler Moore, falleció a la edad de 80 años en compañía de amigos y su amoroso esposo de más de 33 años, el doctor S. Robert Levine.

Una actriz pionera, productora y apasionada defensora de la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil, Mary será recordada como una visionaria sin miedo que dio la vuelta al mundo con su sonrisa “.

Moore fue diagnosticada con diabetes a los 33 años, había sufrido durante mucho tiempo varios problemas de salud, y en mayo de 2011 se sometió a cirugía para eliminar un tumor benigno del tejido del revestimiento del cerebro.

“Tengo problemas con mis ojos, con un ojo en particular, y si me caigo, por lo general rompo un hueso”, dijo a The New York Times a principios de 2012 desde el hogar de Greenwich, Connecticut, compartió con el Dr. Robert Levine , Su marido desde 1983, y sus cuatro perros.