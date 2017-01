Llegan a 228 pedaleadas OBR en Bici y Bicicentro

David Vázquez Ramírez

Como ya es costumbre, OBR en Bici y Bicicentro cumplieron con el tradicional paseo ciclista nocturno familiar de los miércoles a las 8:30 de la noche, realizando el pasado miércoles 25 de diciembre una jornada más con un recorrido mayor a los 10 kilómetros por las diversas calles de Cajeme, evento organizado por OBR en Bici en coordinación con Bicicentro.

Alrededor de 350 ciclistas, desde niños y niñas hasta personas de la tercera edad, participaron en lo que fue la pedaleada 228, siendo el punto de salida el Parque de las Bicis (parque ubicado frente a la Plaza Tutuli), en lo que sería una jornada más para OBR en Bici, evento en el que Bicicentro contribuyó con la hidratación a todos los participantes, así como también brindar apoyo mecánico gratuito a los presentes.

El joven Orlando Aguilar Sánchez, miembro del movimiento OBR en Bici, comentó que es un amante de pasear en bicicleta, por lo que disfruta en familia de esta práctica y espera que cada día se incorporen más personas a esta creciente agrupación de ciudadanos.

“Cada día se va sumando más gente con sensibilidad y capaz de pensar que esto no es un juego, sino es para fomentar el ciclismo”, comentó.

Lamentó que penosamente los ciclistas no cuentan con el respeto que deben tener por parte de los automovilistas y opinó que la sociedad carece de una buena educación vial, además de la falta de ciclo vías en la ciudad.

“Este movimiento es para eso, para que sintamos que somos parte de la sociedad como ciclistas, tenemos derecho a ocupar un carril, tenemos derecho a que nos rebase un carro a un metro con 50 centímetros de nosotros, sin embargo nos pasan rozando”, aseguró Aguilar Sánchez.

Mientras que la señora Rossana Seaman, quien acude a las ‘pedaleadas nocturnas’ de OBR en Bici, opinó que participa en estos paseos por ser un movimiento sano que promueve la convivencia familiar y aleja a la juventud de las malas costumbres como la drogadicción.

“Está muy padre, porque se trata de educar a la gente, enseñarla a respetar. Mi esposo y mi hijo están participando con sus bicicletas, es un movimiento muy padre, saludable y sano, invito a la gente a que participe”, recalcó.

Finalmente, el niño Marco Rosas de 12 años de edad, quien ‘pedaleó’ con su padre durante todo el recorrido, asegura que disfruta al máximo de estos paseos ciclistas, ya que andar en ‘bici’ es uno de sus pasatiempos favoritos desde que tenía 6 años.

“Te diviertes un chorro y convives con mucha gente, esta es la segunda vez que vengo y está al cien. Quiero decirle a todos que se unan para conocer también esto, no estar nomás en la computadora, aquí te diviertes y convives”, finalizó el pequeño ciclista.

Cinco consejos para pedalear por la ciudad

Son sólo 5 consejos que te vendrán muy bien si quieres ser un ciclista urbano y disfrutar con ello.

1. Lleva siempre casco y luces

Antes de subir a la bicicleta, ponte un casco de tu talla, ajústalo bien. Puede que en ciudad no sea tan necesario como en vías interurbanas, pero puede librarte de un susto.

Igualmente importante es que te vean. Ilumínate: chaleco reflectante, luces delantera y trasera de buena calidad, catadriópticos en ruedas. Lo que se te ocurra, pero que se te vea.

2.- Respeta los semáforos y los pasos de cebra.

Demos buena imágen. Un ciclista que espera paciente cuando el semáforo está en rojo, es un ciclista que será respetado por los conductores cuando el semáforo se ponga en verde.

3.- Ni auriculares ni teléfono móvil.

Es genial pedalear a toda velocidad escuchando nuestra música favorita, pero además de ilegal, es muy peligroso. Los ciclistas somos muy silenciosos, no nos quitemos el sentido del oído de forma gratuita. Para nosotros es imprescindible.

4.- Circula siempre por el centro del carril.

No queremos que un coche aparcado nos dé un golpe al abrir la puerta. Señaliza correctamente. Incluso exagera tus movimientos. Que piensen que has perdido el juicio.

5.- Adelanta a 1.5 metros

Si tienes que adelantar a peatones, patinadores u otro ciclista, recuerda adelantar a 1.5 metros. Lo mismo que le exigimos a los conductores, hagámoslo nosotros.

Ir en bici es genial: no contamina, se aparca enseguida, es bueno para el corazón, es bueno para el bolsillo y además, por las ciudades es más rápido que ir en coche, pero con todo esto a nuestro favor, aún no gozamos de buena imagen entre conductores y peatones.