Inversiones a Sonora en la era Trump

Lo importante es que las cosas fluyan, independientemente de las caras y gestos que nos haga el nuevo inquilino de la Casa Blanca, y en el caso de Sonora, creo que tenemos un momento que no se detiene a pesar de los vientos de tempestad que parecen asomarse.

Mire, justo ayer que Donald Trump anunció la alocada idea de construir un muro de 3 mil kilómetros de largo, con guardias y lo que usted quiera, se anunció que en Sonora una de las muchas plantas automotrices que le dan fuerza a nuestro ramo de autopartes, ha decidido apostar fuerte y crecer.

Se trata de la firma IGB Automotriz que opera precisamente junto a uno de los lugares donde se hará el hipotético muro, Agua Prieta.

Resulta que las gestiones del secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada alcanzaron para que la empresa se decidiera a tomar riesgo por Sonora e invertir 5 millones de dólares en su ampliación, para lo que este miércoles se puso la primera piedra.

Y usted sabe que en estos momentos decir esto, es decir mucho, pues corre un factor fuera de incertidumbre, que sólo puede vencerse con la confianza manifiesta del inversionista, en este caso una empresa de capital Europeo, que realiza operaciones globales y que en el caso de México tiene una apuesta fuerte, pues desde sus operaciones en nuestro país abastece a empresas como Ford y General Motors.

Robert Klein, Gerente General Norteamérica y Francisco Santana, Gerente de Planta México, coincidieron en señalar que esta inversión viene a crear un compromiso con la comunidad de Agua Prieta, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para seguir trabajando desde esta Entidad.

La planta ya opera actualmente en Agua Prieta, y en este caso el proyecto se basa en una expansión, a la fecha 900 personas trabajan ahí, sin embargo la ampliación dará empleo a otros 600 sonorenses.

La firma elabora piezas para calefacción que se colocan en los asientos y volantes de las diferentes marcas del sector.

Y mire son excelentes noticias, porque se trata de hecho de la primera inversión de este corte, manufacturas automotrices que consolida su proyecto y da paso al proceso de expansión para este año, situación que de acuerdo al panorama que me ha pintado el secretario del ramo, podrá repetirse de manera sistemática durante este año.

Esas noticias son las que queremos oír, porque si usted se acuerda hace unos días le adelantaba que la meta en generación de empleo para este año en Sonora es de 28 mil nuevas plazas por lo menos.

De hecho sobre este tema platiqué hace unos días con la jefa de la oficina del Ejecutivo Natalia Rivera, quien me ofreció detalles acerca de las razones por las que hay confianza en que las cosas así sucedan.

El punto lo comenté también con la gobernadora Claudia Pavlovich, quien me dijo que la terminación del “Gasoducto Sonora”, en esta primera fase del año, aunada a la inversión en la mina de litio de Bacanora Minerals en Magdalena, aunado a la mejora en indicadores sobre todo en materia de empleo, junto a este tipo de proyectos de inversión, son precisamente la clave para que a Sonora le vaya bien en esta etapa en la que no podemos saber, bien a bien, lo que le toca a México en el escenario de la era Trumpiana.

Lo que sí le digo es que nuestros amigos de Arizona están my comprometidos en la relación y para muestra baste la opinión del presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, Glenn Hamer, quien enfatizó que de Sonora dependen alrededor de 100 mil empleos en su estado, pues le representa solamente el turismo cotidiano, alrededor de 7 millones de dólares en recursos, que de otro modo no se tendrían en el vecino Estado del norte.

Yo no sé sí lo que dice Donald Trump sean aspavientos, o ganas de estarnos amargado el día, es más creo que el dichoso muro es una obra irrealizable, sin embargo ese su estilo personal, y al final del día sí el señor logra los consensos en su país para llevar a cabo sus alocadas intenciones, pues podrá hacer no uno, sino 7 muros, siempre y cuando estén de su lado y no violen nuestra soberanía.

Lo que también le puedo decir es que los negocios entre Sonora y Arizona continuarán fluyendo, simplemente porque ambos estados han desarrollado un lazo que ningún político puede romper, y no es porque Doug Ducey y la Gobernadora Pavlovich lo digan, es porque son 2 pueblos que a lo largo de décadas se han acercado y se han relacionado y no se entienden uno sin el otro.

