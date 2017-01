Hubo cambio en el Patronato de Bomberos ayer,…

… uno que duró poco más de 15 años dirigido por el Dr. GUILLERMO FÉLIX CORBALÁ, entra el Lic. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, el salón Presidentes del Palacio Municipal fue insuficiente y aquí hay que decirlo, a invitación personal del propio presidente entrante, acudió la totalidad de los invitados y participantes, el Ayuntamiento, la verdad sea dicha, no intervino en la organización de este evento, ¿y por qué lo decimos? Investigamos y el Lic. Martínez, ha sido invitado por partidos políticos para que tome la bandera de candidato a la Alcaldía, pero también sabemos que él se ha venido rehusando sistemáticamente a esto, es por lo que vimos, un organizador nato y que además parece que tiene peso entre las fuerzas vivas de Navojoa, ayer se le vio, tomó la protesta de rigor el Alcalde Dr. RAÚL SILVA VELA.

Otro que estuvo presente en este acto que más bien que de corte civil, parecía político, ya que estuvo presente también el Secretario de la Comuna Dr. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, lástima que su equipo de colaboradores que se apuntan para hacer el grueso de su campaña para la Alcaldía de Navojoa, porque “la quele”, no atina con el camino para proyectarlo, pues no han salido del Palacio Municipal, y eso no tiene méritos, ahorita dentro de Palacio, cualquiera que esté en la nómina le aplaude, le falta un buen equipo, así no va a asustar a nadie, los electores están allá afuera señores. Al que no vimos fue a URIEL SILVA ROBINSON BOURS, que también tiene su historia, a este joven le están calentando el brazo para una diputación local y con otra, no quiere la “pluri” del PAN, al parecer la buscará por mayoría relativa, es decir, ir a pedir el voto del respetable pueblo y tiene carisma, eso que ni hablar. Vamos a ver con qué repunta el PRI.

Aunque no mucho pero sí, los hortaliceros están temerosos de que el frío les congele sus siembras y regresan a la quema de llantas, aunque ya se sabe que trae más perjuicio que beneficio, aunque en algunos parece tradición y con eso, la molestia de los vecinos de los campos agrícolas, pero ahora la Directora de Ecología GRETHEL MARÍA VEGA MAZÓN, asegura que hubo descacharre y desllantización (palabra que indica que recogieron las llantas viejas) y que cuando menos en este año no han tenido ninguna queja, sobre todo los habitantes de Jupatahueca, un pueblo que se encuentra inmerso entre campos agrícolas, pero están teniendo rondines de vigilancia, que si esto sucede que les hagan el reporte, lo van a tomar como anónimo. En cuanto a las personas que queman su basura, es gente que llegó de las comunidades rurales y traen esa cultura que siguen practicando acá en la ciudad, pero ya están hablando con ellos, para que esa cultura desaparezca y finalmente los baldíos abandonados que todos ensucian y nadie quiere limpiar ni responsabilizarse de ellos.

Nos llega la noticia de que murió el Ing. ADALBERTO ROSAS LÓPEZ, agricultor de toda la vida por los campos agrícolas cercanos a Pueblo Yaqui, un luchador social, sobre todo a lo que afectaba a los intereses de los agrotitanes del sur de Sonora, un controvertido personaje muy conocido en la región del Mayo, ex presidente municipal de Cajeme y ex candidato al Gobierno de Sonora por el PAN, bien plantado y dicharachero muy al estilo Sonora, con el “Pelón” Rosas se va una época en este tipo de liderazgos, Q.E.P. D.

Llegamos de paso a ver los trabajos que se están llevando a cabo en la remodelación de la Plaza 5 de Mayo y me llamó la atención el mural que está realizando RICARDO VALENZUELA PAYÁN, según parece el área donde lo está pintando es muy chica para plasmar la historia de una ciudad tan añeja como Navojoa, es cierto que los artistas tienen muchos recursos para ello, pero en fin, rostros y cosas representativas saltan a la vista, la estructura misma con sus dalas de concreto le reducen aún más el espacio, pero le deseamos suerte. Opino