Hoy nos vamos a referir a la muerte del comandante…

… MANUEL ANTONIO TREVIZO AGUILAR, en dos sentidos. El primero, sobre la nutrida asistencia al velorio, donde se vio gente de todos los estratos sociales que acudieron a darle el último adiós al llamado “Capitán América” que supo ganarse miles de amistades por su don de gente y por su carácter jovial por el que nunca lo encontrábamos de mal humor.

La charra, su sonrisa y la jiribilla, siempre fueron sus fieles compañeros. Pero además el Capi, como lo conocían sus amistades más cercanas, poseía un alto sentido humanitario que lo guiaba al apoyo, lo mismo que de niños de las colonias pobres, ancianos desvalidos y parte de la sociedad vulnerable. Y eso seguramente tuvo que ver en el hecho de que hacía algunos ayeres que no mirábamos tantos arreglos florales en una sala funeraria, donde pasaron lista de asistencia desde familias de la ciudad y sus alrededores, políticos de diferentes partidos, empresarios de distintos ramos, funcionarios de los tres niveles de Gobierno, que ordenaron la ofrenda para mostrar el aprecio al guardián del orden público, que pasó a mejor vida en el cumplimiento de su deber. Por mencionarles algunos nombres, se vieron en los servicios fúnebres personalidades como el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ; el empresario cajemense RODRIGO BOURS CASTELO, casi seguro candidato a la Alcaldía, luego le decimos de qué partido o sin él; la delegada de la PGJE, CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA y obviamente obligado al hit el comandante ANTONIO GUTIÉRREZ LUGO, secretario de Seguridad Pública Municipal; entre otros. El segundo punto, trata del anunciado arribo de 200 agentes federales de Gendarmería y 300 estatales para prácticamente blindar el Municipio de Cajeme.

Aquí cabe destacar que tanto el alcalde Faustino Félix, como el secretario de Seguridad Pública del Estado, ADOLFO GARCÍA MORALES, hace algunas semanas o meses posiblemente, hicieron el anuncio de la llegada de una partida similar de elementos de Gendarmería, pero como que de pronto les negaron esa solicitud tan urgente y es hasta ahora que el crimen organizado les dio otra demostración de supremacía que se deciden por fin a mandar esos elementos. Sin embargo, hay una gran verdad que el mismo García Morales, ha reconocido ante los medios de comunicación, la solución de fondo que se requiere para frenar la ola violenta, en todo el país, no sólo en Cajeme, no es mediante la represión al crimen organizado, sino con la implementación de programas para inculcar valores a la sociedad y sobre todo a niños y jóvenes para que sean generaciones que crezcan limpias, alejadas del consumo de droga y otras prácticas letales. Y el ejemplo lo hemos vivido muy claro y lo volveremos a vivir, ahora que lleguen esos 500 agentes policiacos entrenados para combatir la delincuencia, quienes vendrán unos cuantos días, los criminales se esconderán e inmediatamente que se vayan, saldrán de sus madrigueras a seguir pudriendo a la sociedad con la venta de droga y toda la descomposición que esto provoca. Es decir, la llegada de estos elementos, no es mala, porque al menos esperamos vivir unos días tranquilos, pero no son aspirinas las que aliviarán este cáncer social, sino que se requiere una cirugía mayor, que vemos a una distancia muy lejana…………..

En otros temas le diremos que por fin ayer la propia ELDA MOLINA YÉPIZ anunció su salida de la titularidad de Comunicación Social, del Gobierno del Estado, que encabeza la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, que por cierto, ayer recibió en Puerto Peñasco, al secretario de Turismo, ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, de donde resultaron esperanzadores acuerdos para despegar en ese importante sector de la economía sonorense. Pero volviendo con Elda, le diremos que de momento ni ella ni su jefa CPA dieron a conocer el nombre del sustituto, aunque es justo reconocer que existen tiradores a los que les sobre experiencia y colmillo para desempeñar el cargo, tales como JORGE HOYOS OLIVAS, actual encargado de difusión, que cuenta con una vasta experiencia en el ramo de la comunicación y mantiene la relación que se requiere con los medios informativos. Y qué decir ALBERTO NEVÁREZ GRIJALVA, actual jefe de Comunicación Social del Congreso del Estado, que igual ha pasado por varias administraciones e incluso hasta de otros partidos políticos, lo cual habla de su institucionalidad en el desempeño de sus funciones. Nos dicen también que el actual director de administración del área de comunicación LAMBERTO CUBILLAS CASTILLO, es otro de los posibles, sin embargo, la última palabra la tendrá la oriunda de Magdalena de Kino.