“El Chapo”, en celda peor que en Guantánamo

El ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una prisión más severa y dura que Guantánamo, en Cuba, según los diarios The New York Times, New York Daily Post y Los Angeles Times.

La prisión donde se encuentra “El Chapo”, que además se “asemeja al mismo infierno”, destaca a su vez la revista Esquire, tiene una de las medidas de seguridad más estrictas entre las prisiones en EU, y desde allí lo trasladaron para ser presentado ante una Corte Federal del condado de Brooklyn, donde enfrenta 17 cargos por actividades criminales que se extendieron por más de tres décadas, entre ellos asesinato y trasiego de drogas.

La revista precisa que de acuerdo con una memoria publicada por Uzair Paracha, condenado por proporcionar apoyo al grupo terrorista Al-Qaeda, la prisión de Manhattan a la que fue llevado el ex líder del Cártel de Sinaloa desde el pasado viernes 20, cuando fue extraditado desde México, mantiene condiciones menos hospitalarias que el centro de detención militar de Guantánamo, en Cuba.

Por su parte, el diario The New York Times (NYT) publicó un reportaje en el que señala que los reclusos que se encuentran alojados en las celdas de máxima seguridad se han quejado de condiciones tan aislantes que algunos la culpan por sufrir deterioro en la visión. La cárcel, abierta en 1975, tiene alrededor de 795 presos.

Aquellos considerados más peligrosos están alojados en unas 6 celdas en un ala conocida como 10 Sur, donde están recluidos en régimen de aislamiento y se les prohíbe comunicarse entre ellos. Según el NYT, en las celdas del Centro las luces se mantienen encendidas 23 o 24 horas al día, e inclusive la ranura en cada puerta la mantienen cerrada, lo que significa que los reclusos ven poco más allá de su celda solitaria.

Además, los guardias pueden ver el interior de las celdas a través de una cámara dirigida a la ducha y otra por encima del inodoro o la cama, según las memorias de Paracha. El abogado designado para “El Chapo”, David Patton, director ejecutivo de Defensores Federales de Nueva York, declaró al diario neoyorquino que “las unidades segregadas son horripilantes e inhumanas”.

“Si alguien quisiera diseñar intencionalmente un lugar para enloquecer a la gente, tendría dificultades para hacerlo mejor” que en el Centro Correccional Metropolitano, afirmó, pero aún no se sabe si el capo sinaloense será mantenido en dicha prisión durante su juicio o una vez que reciba una sentencia, ya que las autoridades no han confirmado de manera oficial donde está recluido Guzmán Loera, cuya primera audiencia está programada para el próximo 3 de febrero.

Otro medio, el New York Daily News, aseguró que el reo Ahmed Ghailani, originario de Tanzania, quien antes estuvo en la prisión de Guantánamo acusado de terrorismo, y posteriormente en el Centro Correccional Metropolitano, dice que la prisión cubana es “más placentera” y “más relajada”.

Citando un documento desclasificado, el rotativo neoyorquino destaca que Ghailani que cumple una cadena perpetua por su participación en el bombardeo de 2 embajadas en África del Este en 1998, indicó a un psiquiatra en 2010 que en el centro de detención en la isla se podían realizar actividades recreativas.

Una de las principales quejas del reo era que nunca se le permitió interactuar con otros reclusos y que el único contacto humano era para registros al desnudo. Sin embargo, Ghailani, que pasó 2 años en el Centro Correccional en Manhattan, consideró que el proceso legal civil en EU es “más justo” que el militar al que fue sometido en la prisión de Guantánamo.

Según los medios citados, el narcotraficante originario de Badiraguato, Sinaloa, estaría bajo confinamiento solitario en el ala 10 sur, una sección de máxima seguridad para los prisioneros más peligrosos, donde se encuentran desde jefes mafiosos, terroristas y traficantes de armas, hasta defraudadores financieros, como Bernard Madoff.