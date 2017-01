Simuló Duarte quimioterapias

APRO.-

El secretario de Salud Estatal, Ernesto Ávila, dio a conocer que desde hace 2 años hay una denuncia penal ante la PGR por el uso de medicamentos oncológicos falsos que fueron administrados a pacientes del Centro de Oncología del Estado.

Sergio Piña Marshall fue el primer secretario de Salud del ex gobernador César Duarte y, antes de dejar el cargo, denunció esa anomalía que ahora se robustece con nuevos elementos, mismo que ya se han presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ávila Valdez destacó que la situación es igual de crítica y grave que la denunciada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en aquella Entidad.

“Por supuesto que sí (encontraron anomalías en el uso de medicamentos para tratamientos oncológicos), de esa gravedad (de Veracruz). Nomás les voy a decir que sí, es una investigación que tenemos, hay una denuncia y en su momento, cuando se den los resultados, se los daremos a conocer”, dijo en rueda de prensa.

“Era para pacientes con cáncer en el Centro de Cancerología donde se detectó ese asunto desde mediados de la administración anterior. Hay denuncia, está en la PGR. Así como en Veracruz, son medicamentos oncológicos, inyectables. Sí hay (irregularidades) y sí lo vamos a sacar”, detalló al preguntársele el estado de revisión de la dependencia.

“La afectación fundamental no es por el producto en sí que te haga daño, sino por el efecto que no te da. Es como si te pones tú una inyección del agua destilada, a lo mejor no te hace daño a tu salud, pero no te cura la enfermedad. Si te doy en lugar de una tableta de aspirina, una de talco, no te hace efecto. A lo mejor no te hace daño pero no te hace el bien que se busca con ese medicamento. Aparte de ser un delito por el robo del medicamento, por sobreprecio, es un delito porque está dejando sin cura al paciente que lo requiere”, explicó.