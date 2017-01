Si quiere darse una idea del dineral que les entra a las casetas de cobro,…

… le informamos que la de Hermosillo, siendo una de las más baratas, en 20 días que la mantuvieron libre los manifestantes en contra del gasolinazo, perdió 20 millones de pesos.

Imaginemos que clase de carreteras tuviéramos si esas cantidades de dinero se destinaran al mantenimiento y construcción de más vías de comunicación, lástima que los ingresos de Caminos y Puentes Federales(CAPUFE) dicen los informados, que le sirve de caja chica al Gobierno Federal, es decir, hacen y deshacen con el dinero y ni quien les diga nada………..

Ayer circuló en las redes sociales un video donde la prestigiada comunicóloga sonorense, LILY TÉLLEZ, habla de la consolidación de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, como precandidato a la Presidencia de la República para el 2018, mencionando que los partidos distintos a MORENA, hacen hasta lo imposible para hacerlo aparecer como un loco peligroso en caso de llegar a la Presidencia. Y agrega la dama que a diferencia de otros presidenciables donde el Peje se para la gente se alborota y le brinda su apoyo y que ese es el temor de quienes ostentan el poder y se niegan a soltarlo. Sin embargo sus detractores han soltado la especie que se en las encuestas se encuentra muy por debajo de la panista MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN y del Secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, pero Lily los desmiente tajantemente………..

Ayer el diputado federal ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, como buen priísta y fiel a la causa del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, dijo que el gasolinazo era necesario, porque de no hacerlo nos hubiera ido peor. Quien sabe qué opinarán los cajemenses al respecto y si estarán decididos a darle su apoyo en caso de que se lance por la Alcaldía de Cajeme. Por lo pronto se topará con otros tiradores como la senadora ANABEL ACOSTA ISLAS, quien sí ha estado en contacto con la gente del Municipio y al decir de los politólogos en pasillos de Palacio, también la buscará el diputado local OMAR GUILLÉN PARTIDA, que recientemente resultó el mejor calificado de los cinco legisladores cajemenses, con varias iniciativas presentadas y aprobadas, mientras que los otros nadan de muertito. Eso es lo que la gente dice…………

Mientras los políticos de tropa se rasgan las vestiduras defendiendo a sus compañeros de partido encumbrados en el poder, allá en las alturas además de hacer lo que les da la gana, se mueren de la risa. O si usted no lo cree le platicamos que cotidianamente se reúnen a jugar partidos de tenis, el Secretario de Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG(PRI); el coordinador de los diputados priístas en el Senado EMILIO GAMBOA PATRÓN(PRI); MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA, jefe de Gobierno del Distrito Federal(PRD) y el senador JAVIER LOZANO ALARCÓN(PAN). Es obvio que por el hecho de ser políticos de corrientes diferentes, no tienen porqué ser enemigos, sin embargo, con el desgarriate que actualmente sufre el país en los ámbitos que tienen que ver directamente con el bienestar de la gente como la economía y la seguridad, entre otros, deberían ser un poco más discretos, porque el pueblo los mira juntos riéndose y piensa lo peor…………..

Y la que resucitó después de la rotunda derrota cuando se la jugó por el PAN en contra de EPN, es la señora JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, quien ya es la virtual candidata a la gubernatura del Estado de México, donde ahora se aprecia un panorama diferente y lleva buenas probabilidades de triunfo………..

Desde esta humilde trinchera enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeros del comandante MANUEL ANTONIO TREVIZO AGUILAR, el conocido “Capitán América”, quien anoche cayó abatido por las balas, en cumplimiento de su deber. Esto nos da una idea de cómo andan las cosas en materia de seguridad, no sólo en Cajeme, sino en Sonora y en todo el país. Estamos padeciendo una ola violenta que no parece tener fin, no parece que haya Gobierno que la detenga. Unos por buenos, otros por malos, otros por peores.