Qué lejos estamos de los tiempos…

… en que los jóvenes de las comunidades rurales, eran los más sanos del mundo, hoy las drogas nos los han cambiado, los expertos nos dicen que el cristal y la mariguana son las drogas más consumidas en el Valle del Mayo, TESSANDRO TREJO MENDÍVIL, titular del área de prevención en Seguridad Pública y RAFAEL ARMANDO ROBLES FLORES, ganador del Premio a la Filantropía 2016, nos aseguran que por cada diez drogadictos, siete consumen cristal y que son chiquillos de quinto y sexto de primaria, esto ha formado cada vez más raterillos, que salen a robar a los vecinos para comprar su cochinada y metérsela al cuerpo, sin contar que ya tienen contacto con el tabaco y el alcohol, esto es un grito desesperado de emergencia, hagamos algo.

Supimos que MARTÍN BERNARDO SORIA RIVERA, Presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Navojoa, salió rumbo a Puerto Peñasco, a estar presente en la reunión que la Gobernadora tendría con Secretario de Turismo ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, ¿será que busca que ya se concrete el añejo proyecto del Centro de Convenciones de Navojoa que tanto se ha esperado?

Ahora que se pusieron de moda las protestas por el gasolinazo, no faltó quien tratara de echar a perder este tipo de manifestaciones, y que muchos sonorenses bien intencionados han ido de muy buena fe, esperando que las cosas cambien en la administración del gobierno federal. Y lo digo porque ya anda circulando una lista de “organizadores” de estas marchas en Ciudad Obregón, con los nombres de algunos identificados en las políticas partidistas, proponiéndose como posibles candidatos a diputaciones, no mencionan partido, pero sabemos que le tiran para la izquierda, de veras que dan lástima pues ni son los tiempos, ni las marchas fueron para que ellos se proyectaran a puestos de elección popular, esperemos que en el Mayo, no nos salgan con su domingo siete algunos acelerados como en Cajeme.

Ahora que se entregue por parte de los constructores la Plaza 5 de Mayo, entre otras cosas, tendrá un mural que ilustrará la historia de Navojoa, este ya va en un 60%, según el artista RICARDO VALENZUELA PAYÁN, que es quien lo está pintando, según su opinión, llama mucho la atención el que la Plaza desprenda 8 calles en sus diferentes puntos cardinales convirtiéndola en el punto central de la ciudad, como lo es por ejemplo de Cracovia, Polonia, que de su Plaza del Mercado, salen once calles y está rodeada por iglesias, tiendas varias, restaurantes, pero a Navojoa le agregamos bancos y centro de Gobierno. Un mural es una técnica en la que el artista se comunica directamente con quien atina a observarlo de cerca, veremos.

El ex candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de la Perla del Mayo, GUILLERMO “Memo” BARRÓN, quien es un apasionado del ciclismo, dice que ya anda viendo como oportunidad de negocio usar bicitaxis ahora que la gasolina anda por las nubes, él se imagina que sería un boom, sólo hay un problema por acá, el verano, ¿a quién le gustaría andar pedaleando por las calles ardiendo a 45 grados centígrados?, se me hace que nada más lo hace por las redes para llamar la atención ¿o acaso de veras te animarías Memo?

No nada más es decir, sino hacer, y poniendo manos a la obra, los vecinos de la colonia Armando López Nogales, en un grupo de 30 personas se dieron la tarea de desmontar los baldíos, eso sí que es un ejemplo a seguir, JESÚS ENRIQUE LAGARDA GÓMEZ, vocero improvisado de todos sus vecinos, dijo que desde temprano se pusieron en fachas y a darle, fuera con el monte y basura en los baldíos ya que las autoridades no hacen nada por ellos, esos sí son hombres y mujeres que la patria necesita. Opino