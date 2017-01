Arrancan cuartos de final en Futbol Rápido Liga Municipal

Joel Luna

Será la primera jornada de cuartos de final correspondientes al grupo “A”, donde el super líder “Potros del ITSON” tratará de borrar el trago amargo que su rival en turno “Primero de Mayo” dejó el torneo anterior al ser eliminados en la misma etapa, este partido generará gran expectativa ya que primero de mayo es el subcampeón de la edición anterior y llegó como caballito negro para el torneo anterior y esta Liguilla llega de nueva cuenta como tal.

“One Two” vs “el Mojito Bar”, “The Money Team” vs “botas los dos potrillos” y “Priosa” vs “IARC” serán los encuentros para este martes 24 del presente.

Por otra parte, el miércoles 25 de enero, se esperan cuatro grandes partidos, iniciando “Taquería Jiménez de la Zaragoza” quien se mide a un en rachado “Source Hov”, la juvenil escuadra de “ITVY Powermix” contra “Niupi FC”. En un segundo horario, el líder “Super Pollos Chihuahua” recibe a “Urbi FC” donde la experiencia hará diferencia ante este joven equipo y cerrando la jornada los universitarios “Guerreros ULSA” se mide a “Morelos FC”.