Supera FAOT expectativas

Acudieron 20 mil personas el sábado

Ma. Guadalupe Vázquez

En los primeros días de esta edición de FAOT Internacional 2017 superó las expectativas, aseguró Axel Omar Salas Hernández presidente Municipal de Álamos.

Informó que el día la afluencia más importante siempre se había registrado el segundo fin de semana, pero el sábado se registró una afluencia de más de 20 mil personas, lo cual supera por mucho en cuanto afluencia a FAOT de otros años.

“Afortunadamente todo marcha bien, el arranque es excelente, en el tema de seguridad hasta la fecha tenemos saldo blanco”.

Área de estacionamiento para sacar autobuses y que haya acceso a vehículos

Mencionó que tras el registro de más de 20 mil personas el pasado sábado, se reunió con elementos de protección civil y se acordó realizar algunas modificaciones para garantizar la seguridad de los visitantes.

“Estamos realizando algunas modificaciones para el próximo fin de semana en cuestión de seguridad, en el Foro del callejón del templo hubo demasiada afluencia y el tipo de valla que se instaló no fue suficiente, por lo que la ruta de acceso será modificado para que la gente no entre de un sólo golpe y no se ponga en riesgo”, indicó.

Agregó que se espera para el cierre del FAOT mayor número de visitantes, por lo que se contrató personal de seguridad publica privada por primera vez.

“Ahorita contamos con 150 elementos de Seguridad Municipal, 100 agentes de la Policía Estatal, pero llegaran otros más en los próximos días y 25 cadetes del ISPE, y los agentes de seguridad privada, esto porque nos preocupa la seguridad”, refirió.

Sostuvo que “siempre lo he dicho en los medios de comunicación invitamos a la gente que venga a Álamos y se divierta sanamente para que todo salga bien”.