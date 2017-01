EL DIF yendo más allá es de veras algo extraordinario,…

… las labores de esta institución se adivinan entregando ayuda material a los necesitados, que no se niega que son muchos, pero ¿enderezando vidas? veamos, en el programa “Creciendo Sano” estarán combatiendo problemas de drogadicción, alcoholismo, embarazos en adolescentes, prevención de violencia, así como la formación de adultos responsables, la presidenta estatal MARGARITA IBARRA DE TORRES, y la presidenta en Navojoa LOURDES RUY SÁNCHEZ DE SILVA, inauguraron con una inversión de dos millones de pesos, un centro comunitario preventivo y con una psicóloga irán por el tiempo libre de niños y jóvenes, por la prevención de adicciones y formación familiar, pero son 20 de estos para Sonora los que vienen con un nuevo rostro para el DIF, no los imaginamos en estas tareas, de veras.

El que pidan generalmente la credencial para votar con fotografía en los expendios donde venden cerveza y licores, no es reglamento de la Dirección de Alcoholes, es iniciativa de quienes la venden, el reglamento lo pide sólo cuando haya la presunción de quien está comprando en esos momentos es un menor de edad, pero si le ven que está pelón o canoso y con arruguitas pues no, es un chiste el que te hacen, aunque a veces el cliente se pone charrascaloso. Abordamos al Subdelegado en Navojoa ALBERTO VÁZQUEZ ROBLES, que aunque nos dijo que la información tenía que salir de la Dirección, esto así era y algo más, en el sexenio pasado los restaurantes y antros le pedían un chance a un subdelegado, éste se los otorgaba fuera de reglamento y vendían en época de fiestas juveniles pero ya no, esto seguramente era con un moche de por medio, ahora cuando la licencia no existe o está vencida, levantan la sanción, que consiste en decomiso y cincuenta y cinco mil pesos de multa ¡Atríncate Matías!

En la Universidad del Estado de Sonora (UES), están creciendo pero con austeridad, pues se redujo el capítulo mil, viene otro edificio con tres ofertas académicas más y doblando la matrícula, es decir, creciendo al cien por ciento, así nos lo informa su Director JOSÉ CESAR KAPLAN NAVARRO, el señor licenciado tiene rápidos y fluidos conceptos, ¿será porque ha sido antes Tesorero Municipal y actualmente es Secretario Técnico del PRI Navojoa? Pero siempre da gusto que las universidades crezcan y se mejoren, ni duda cabe. Ya cuentan con una excelente calle que es parte del periférico renovado con el cual no tuvieron mucho problema pues les cerraron el frente de su edificio solo un poco de tiempo, no tienen problemas fuertes de drogadicción en alumnos, pero sí un poco de alcoholismo, violencia juvenil y tabaquismo que están atacando con profesionales.

Sigue la grilla en el Ayuntamiento de Navojoa, la cosa viene de los Regidores Priístas ROBERTO MARTÍNEZ e HILARIO SALVADOR y su grupo, que cotidianamente le buscan ruido al chicharrón para que el Gobierno del Dr. RAÚL SILVA VELA, sea un fracaso, el Edil asegura que lo hacen con falacias y chuecuras, pues no le han encontrado nada, que por órdenes de su Comité Directivo Estatal, repiten y repiten el asunto del crédito de cien millones de pesos el año pasado, no se lo robó, pues aunque lo anunció, no lo aceptó, dada la condición de falta de liquidez y adeudos con que cuenta desde siempre este Municipio, pero además dice al Alcalde que es el Ayuntamiento mejor calificado en la percepción popular en el Estado de Sonora.

Lo dicho, Álamos ha rebasado sus expectativas de crecimiento del Festival Alfonso Ortiz Tirado en su edición 2017, esto lo asegura AXEL OMAR SALAS HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Álamos, nada más en este fin de semana pasado asistieron más de 20 mil personas y lo destacable es que hasta ahorita tienen saldo blanco, no cabe duda que la música apacigua y la cultura logra milagros, ver el FAOT y después morir. Opino