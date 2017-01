Critican a Zuria Vega por foto de su hija

Hace unos días, Zuria Vega le dio la bienvenida a su pequeña Lúa, a quien presentó a través de las redes sociales. Sin embargo, los usuarios reaccionaron de forma negativa a una fotografía que publicó la actriz en la que se ve a su primogénita muy tranquila recostada junto al perro que tiene como mascota la protagonista de telenovelas.

En su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Alberto Guerra compartió una instantánea en la que se observa que desea a criar a su pequeña al lado del canino, quien la resguarda. Pero la imagen levantó mucha polémica, ya que algunas personas destacaban que era antihigiénico e inseguro que la recién nacida estuviera tan cerca del animal.

Un usuario recordó a Zuria Vega que en 2014, su esposo soltó al pitbull para que alejara a un paparazzi, por lo que sabe que es un perro un tanto agresivo, pero destacó que ella sabrá si sigue poniendo a su hija en peligro y que no estaría mal prevenir. “Yo amo a los animalitos, especialmente los perros, pero es conocido que estos perritos pueden reaccionar sorpresivamente de manera violenta y agresiva luego de años de buena crianza. Supongo hay excepciones pero en lo personal yo no me atrevería a poner a mi recién nacido junto a un Pitbull. Al final es su bebé y su perro y ella sabe lo que hace”, precisó otra mujer.

La fotografía de Zuria Vega causó revuelo y consiguió casi los 70 mil “Me Gusta”; hasta el momento, la actriz ha guardado silencio y se ha limitado a disfrutar sus primeros días de mamá, por lo que no deja de presumir fotografías de su pequeña.