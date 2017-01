Cae Fidel Herrera

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Fidel Herrera Beltrán presentó su renuncia como cónsul de México en Barcelona.

El ex gobernador de Veracruz, quien asumió el cargo en Barcelona el 19 de octubre de 2015, presentó su renuncia con carácter de irrevocable este fin de semana, detalló la Cancillería en un comunicado.

Herrera Beltrán fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, junto con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, por el caso de los medicamentos presuntamente clonados para combatir el cáncer y supuestas pruebas de laboratorio falsos de VIH, que fueron adquiridas durante sus administraciones.

El pasado 18 de enero, la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda Pública de Veracruz del Congreso estatal se instaló de manera oficial y anunció que se investigará las gestiones de los ex gobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

El vocal de dicha Comisión, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que se indagará el uso que esos tres ex gobernadores priístas le dieron a diversos créditos bancarios que contrataron durante sus administraciones desde 1998 hasta el 2016.

“RENUNCIÉ NO SÓLO PARA DEFENDERME, TAMBIÉN HARÉ ‘POLÍTICA INTERNA’”

Luego de haber renunciado al cargo de cónsul de México en Barcelona, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán (PRI) calificó como “falsas, inaceptables, abominables y algo monstruoso” las acusaciones sobre tratamientos con medicamentos clonados a enfermos de cáncer.

“Tratar de acusarme de algo tan increíblemente falso es solamente parte de una estrategia enferma para desprestigiarme, ya sea por fines políticos o por una falsa información que les hayan dado”, expresó.

Consideró que se trata de una estrategia político electoral del gobernador Miguel Ángel Yúnes Linares en vísperas de unas elecciones donde se habrán de renovar las 212 presidencias municipales.

Vía telefónica desde Barcelona, Herrera Beltrán explicó que decidió renunciar no sólo para defenderse de “las abominables” acusaciones de Yúnes Linares, sino para comenzar a hacer política “interna”.

El ex mandatario y ex senador aseguraron que de su parte no hay nada en contra de Yúnes Linares ni ningún pleito personal que en los últimos 30 años se haya llevado entre las patas al estado de Veracruz.

El jefe político de una camada de jóvenes priistas, rechazó sentirse corresponsable de los actos y omisiones del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues afirmó que “nadie puede asumir penas trascendentales ni responsabilidades de quienes puedan haber violado la ley ni cumplido con compromiso de servirle a los veracruzanos”.

Y de paso negó que tenga que asumir algún arrepentimiento por haber impulsado a Javier Duarte de Ochoa como gobernador, pues recordó que la construcción de una candidatura no le corresponde a una persona ni a un gobernador, sino a muchos y a diversos factores.

Empacando sus maletas para regresar a México y a su vivienda del puerto de Veracruz, Fidel Herrera lamentó las acusaciones sobre la administración de medicamentos falsos a enfermos de cáncer.

Recordó que su administración recibió un edificio con el Instituto de Cancerología un edificio que equiparon con instrumentos y personal, por lo que lograron una certificación federal y recursos para adquisición de medicamentos.

Manifestó que tiene perfectamente documentada cada uno de los 450 expedientes médicos a niños atendidos en el Centro Estatal de Cancerología, así como la documentación de entrega recepción de su administración que pondrá a disposición de las autoridades.



“Tratar de acusarme de algo tan increíblemente falto es solamente parte de una estrategia enferma para desprestigiarme ya sea por fines político o por una falsa información que les hayan dado, afortunadamente tenemos la documentación en entrega recepción y en diferentes integraciones de adendums administrativos”, expuso.