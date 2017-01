Aunque en términos locales la manifestación de ayer en contra del gasolinazo no tuvo la convocatoria que debería, tomando en cuenta el número de afectados por esta medida brutal del Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, en contubernio con el Poder Legislativo, de todas formas se trató de un movilización multitudinaria de las que poco se miran en estas tierras. Lo mejor de todo es que la gran mayoría de los participantes era gente de a pie, del pueblo, de la que siente diariamente en carne propia los golpes a la economía familiar. Predominaban los rostros de la pobreza y la humildad, porque el movimiento es auténtico y real, no los cachetes chapeteados de la opulencia y las manitas de secretaria, como se observaban en las manifestaciones del No Al Novillo, cuya causa no era auténtica, toda vez que quedó demostrado que el interés de los dirigentes no era cerrar las llaves del Acueducto Independencia, sino hacerle daño político al Gobierno del panista GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y a todo lo que oliera a PAN. Por eso los resultados fueron contundentes. Por un lado el rotundo fracaso con el cierre de las compuertas de la Presa El Novillo, que todavía le da agua a Hermosillo y que no ha nacido aquel que se anime a cerrarlas. Y por otro lado el éxito rotundo del movimiento en términos políticos, al llevar dos elecciones en Cajeme, que logra carro completo el PRI………

Esta vez las cosas son diferentes, ahora la lucha por bajar el precio de los combustibles es real, no se trata de hacerle el caldo gordo a ningún partido, aunque hay quienes gritan y escribieron en pancartas su deseo de tumbar a Peña Nieto. En este caso, si de rechazos hablamos, le echan leña tanto al PRI, como al PAN y al PRD, que son los partidos que participaron en el Pacto por México; es decir, a la clase política en general, porque del resto de los partidos la mayoría viven como parásitos de alguno de estos tres. Y si levantamos la mirada hacia otras ciudades, le diremos que en Hermosillo la manifestación fue cinco veces más grande que aquí, parecida a la que hubo en Mexicali hace unos días. Y a decir verdad, por los cuatro puntos cardinales del país las expresiones de inconformidad crecieron exponencialmente, ayer quedó demostrado. Ahora, como dijo el abogado chiapaneco que extendió la convocatoria nacional hace unos días, AMÍN CHOLÁC MANZUR, habrá que esperar si los señores legisladores le dan para abajo a las reformas o, por lo menos, les aplican las correcciones necesarias para no lesionar tan fuerte al conglomerado mexicano. Porque debemos recordar que el citado jurisconsulto dijo que, de no verse los resultados para el próximo 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, luego pasaríamos al segundo paso, que sería el boicot a los pagos al Gobierno en todos los rubros, con el fin de asfixiar a las autoridades y en esa forma presionarlas para que se hagan los cambios reales que el pueblo demanda en la administración pública. El caso es que el asunto se está poniendo color de uva, y con lo ocurrido ayer, consideramos que desde las más altas esferas gubernamentales deben pensar en una nueva estrategia que sí brinde resultados inmediatos, no el montón de promesas que contiene el famoso Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, y que seguramente no serán cumplidas, como ya se está viendo en la práctica, empezando con la cascada de precios de los productos de la canasta básica, que ha sido una farsa mas del Gobierno. Eso es lo que no le conviene ofrecer al Gobierno de aquí al 5 de febrero, porque el ánimo de la gente se va calentando poco a poco y de un momento a otro puede tronar la bomba………

Es triste para un pueblo como México, que no mira la suya, porque por un lado lucha contra su Gobierno para obligarlo a retroceder en eso del gasolinazo y, por el otro, le esperan los embates del Gobierno del recién ungido presidente de Estados Unidos, DONALD TRUMP, que amenaza con medidas que afectarán también nuestra economía, en varios sentidos……… Y para que lique y califique, el ex gobernador de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, en días pasados se pegó un enchilada y envió un mensaje a la sociedad, diciendo que es un hombre honrado y que dejen de joder, porque se van a meter en un pedo. Y agregó que hay un proceso de apendejamiento en la sociedad que busca desprestigiarlo. ¡Plop!