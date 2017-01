Por: Joel Luna

Queremos empezar estas líneas dándole nuestro más sentido pésame a familiares y amigos del basquetbolista hermosillense Gustavo Hodgers, que falleció en día sábado por la madrugada en un accidente automovilístico. Dios, Nuestro Señor, les dé pronta resignación a tan irreparable pérdida. El sábado en el Gimnasio Municipal era un tristeza generalizada, la verdad algo muy triste.

Cambiando de tema y entrando en materia, ayer estuvimos de invitados con nuestro buen amigo Jorge Galaz, en la rica birria de borrego tatemado, un platillo que es un manjar de los dioses. El buen Jorge Galaz invitó Orlando “Siri” Salido y a varios amigos, entre ellos me encontraba yo, así que agradezco las finas atenciones del señor Galaz, que, como siempre, se lució.

Hablando de Orlando “Siri” Salido, el próximo sábado estará presente en la función de box en Indio, California, donde “Bandido” Vargas expone su título ante Miguel “Alacrán” Berchelt.

Alguien por ahí me comentaba que “Bandido” Vargas se expresa del “Siri” como un peleador muy marrullero; lo marrullero será por la golpiza que le propinó el pasado 4 de junio en Carson, California. Una sola oportunidad pide al “Siri” de demostrarle quién es quién arriba del cuadrilátero.

Vamos a ver de qué cuero salen más correas.

Pasando a otras cosas el sábado tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León le pegó una repasada al América. El bigotón La Volpe salió muy molesto del volcán con el accionar de sus pupilos, un América muy inconsistente y que de plano algo habrá qué hacer para que no sigan fallando tanto.

¡Vaya victoria del equipo Halcones de Atlanta! Aarón Rodgers no pudo meter a sus empacadores al Supertazón; la clave fue la defensiva de Atlanta: Mantuvieron a Rodgers en la banca y no le dieron chance de desarrollar sus jugadas ofensivas. El pasador de Atlanta, Matt Ryan, jugó como los grandes, dio cátedra de cómo se debe de conducir un pasador en postemporada.

Llegará al Supertazón a Houston con una madurez que le va servir. El rival saldrá de Patriotas y Acereros, que al momento de escribir estas líneas jugaban su boleto al encuentro grande de la NFL.