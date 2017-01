La extradición del “Chapo”

Fue reconocimiento a cooperación con EU

NOTIMEX.-

La extradición del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de México a EU en las últimas horas de Gobierno del presidente Barack Obama no fue coincidencia, sino un reconocimiento a su gestión, afirmó hoy el diario The New York Times.

En una editorial publicada ayer sábado, el diario neoyorquino consideró que al culminar la extradición en las últimas horas de administración del presidente Obama, “México parecía estar recompensando a una administración que fue respetuosa”.

Con este gesto, México “también aseguró que la extradición no fuera vista como una concesión al presidente Trump”, que con sus calificativos hizo que los mexicanos fueran una pieza central de su campaña, indicó The New York Times.

La publicación destacó que los funcionarios de Obama tuvieron éxito porque abordaron a sus homólogos mexicanos con una estrategia basada en el pragmatismo y la cooperación, lo cual “ofrece una lección que el señor Trump sería tonto al ignorar”.

El diario reconoció que “los funcionarios mexicanos se han negado sabiamente a aumentar las tensiones con el señor Trump”.

Sin embargo, advirtió que si los mexicanos llegan a la conclusión de que una relación respetuosa y mutuamente beneficiosa con EU es imposible, tendrán que jugar cartas que podrían obstaculizar la agenda del señor Trump.