Desde niño vivió con el alcoholismo

Por: Roberto Aguilar

El alcoholismo es una enfermedad que afecta a toda persona que entra a este mundo. Este es el caso un hombre que nació en una familia donde beber era algo normal, situación que lo llevó a perderse en este mundo.

“Yo nací en una familia donde el beber es algo muy normal. Siempre vi y hubo bebida en mi hogar, pues era una cosa muy normal que la familia lo miraba”, expresó Ramón N.

Recordó que hizo contacto con el alcohol siendo un niño, a temprana edad se fue metiendo en esta adicción lo que le fue llevando a un sinfín de problemas: “Empecé a vivir la soledad, el sufrimiento, la culpa que sufre todo bebedor anormal, emociones que afectan a uno como persona”, explicó.

Este hombre vivió en la soledad a causa del vicio, donde tuvo que tocar fondo para poder salir adelante y entonces buscar un tipo de ayuda.

“El sufrimiento fue lo que me hizo llegar a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Llegué un día destrozado, apaleado por el alcohol llego a un grupo, me dan información y me empiezo a sentir diferente”, mencionó.

Explicó que el programa que le ofrecieron consiste en Doce Pasos, un programa sintetizado en la medicina y la religión, así como las experiencias de sus compañeros.

“Todo este proceso de aceptación y de querer salir a delante lo he logrado gracias al grupo de AA y así me he ido reintegrando a la sociedad”, puntualizó.