Brinda ITSON apoyo a sus estudiantes

Por: Francisco Minjares

Para que ningún estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) se quede sin estudiar por problemas económicos, la institución educativa está apoyando a casi la mitad de su matrícula becada, informó el rector de la universidad, Javier José Vales García.

“La idea es que ningún alumno que tenga problemas económicos se quede sin estudiar y actualmente tenemos 7 mil 846 becas a nuestros, esto quiere decir que casi la mitad de los estudiantes tiene algún tipo de beca”, detalló.

Agregó que además de los apoyos en becas, también se brindan otras acciones que ayudan a proteger a los estudiantes en materia médica, contra accidentes y en caso de la defunción de los padres, esto con la finalidad de que no se queden sin estudiar y además reciban servicios de calidad.

“La institución sigue velando por nuestros estudiantes y se han incrementado, desde hace algunos semestres, ciertas acciones de protección hacia ellos, y la primera de ellas es el Seguro Facultativo del IMSS que los alumnos tienen hasta el 3 de febrero para tramitarlo, y el otro es el Seguro Contra Accidentes Tepeyac que es en automático cuando el alumno se inscribe y uno tercero es la Beca ITSON que entra en automático cuando fallecen los padres del alumno para que no tengan por qué preocuparse por el pago de colegiaturas”, detalló.

Vales García señaló que este es un compromiso de la universidad ante la adversidad económica que se presenta durante este año en el que se están encareciendo los costos de la mayor parte de la canasta básica.

“Este es un apoyo que está brindando el ITSON y no sólo eso, sino que también tenemos el Potro Bus que mueve a los estudiantes entre campus, en el que el semestre pasado no pagaron un quinto y este año reiteramos el compromiso de no cobrar por movilidad”, indicó.