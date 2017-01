Apunta Sonora nuevo objetivo en 2017

Por: Demian Duarte

Natalia Rivera Grijalva, jefa de la oficina del Ejecutivo demarcó más líneas de trabajo y objetivos en materia de inversión y desarrollo económico en Sonora para este 2017, en entrevista exclusiva para Diario del Yaqui, definiendo que la meta es generar 28 mil empleos al menos e impulsar la competitividad a partir de invertir el gasto de inversión en la infraestructura de los principales centros urbanos.

La encargada del diseño de las políticas de desarrollo y generar la agenda de trabajo desde la oficina de la gobernadora Claudia Pavlovich, se refirió a los 22 mil 860 empleos generados en 2016, señalando que estuvo muy cerca de la meta, y aunque no se alcanzaron los 25 mil que se planteaba, lo notable es que se logró romper una dinámica recesión, en donde Sonora no generaba empleos y además crecía abajo del 1%.

Además —dijo— al cierre de diciembre logramos que la tasa de desempleo abierto bajara al 4% (de acuerdo a datos del INEGI) lo que nos señala que vamos por un buen camino en la gestión de indicadores económicos, que nos muestran una realidad distinta a la que existía cuando la gobernadora asumió las riendas del Gobierno.

“Ese indicador en particular es muy difícil de mover, ahora vamos por una agenda que nos permita conseguir puestos mejor remunerados, pero para esto tenemos que tener una dinámica económica distinta, en donde llegan o surgen proyectos de inversión enfocados a sectores de alta tecnología”, explicó.

Reiteró que una apuesta clara es la relación con Arizona, en donde existe un acuerdo, una agenda, pero sobre todo resultados de dos estados que caminan juntos en busca del gran capital internacional.

—En el empleo se generaron 22 mil 680 empleos, pero el INEGI además informa que la tasa de desempleo bajo a 4% ¿Qué opinas sobre este momento de Sonora?

—Entre las prioridades está reconstruir la dinámica económica de Sonora.

Para nadie es un secreto que cuando la gobernadora asume las riendas del estado, crecíamos a menos del 1 por ciento, con una gran lentitud en la generación de empleos, tuvimos 2 años en los que no se generaban más de 10 mil empleos, entonces tuvo y se colocó como una prioridad, el redinamizar la economía.

Hicimos una agenda muy específica, lo primero fue reconstruir la confianza de la inversión, en el Gobierno, por eso se trabajó con intensidad en los temas de transparencia y rendición de cuentas, de tal suerte que la iniciativa privada pudiera recuperar la confianza en las instituciones.

Segundo, reconstruir la narrativa del Estado ante el país y ante el mundo, por años fuimos sinónimo de corrupción, pero se trata de establecer el enfoque a rendición de cuentas, pero también respecto a tenemos una gobernadora líder a nivel nacional.

Repensar y reconstruir la relación con Arizona, tenemos entre los 2 gobiernos una relación de 50 años, que inicia primero tratando de construir una buena vecindad.

Después evoluciona al vecino inversionista, pero ahora trabajamos como socios para ir juntos tras los grandes capitales del mundo, esto ya está dando frutos.

Además tenemos a un secretario de Economía tocando puertas, que ha concretado inversiones que apenas se negociaron el año pasado. En este 2017 veremos como muchas de ellas materializan.

Ha sido un trabajo integral que ha pasado por muchos esfuerzos, que permite que la economía el Estado retome los niveles de liderazgo que por muchos años tuvo, y con un sentido esencial, generar empleos digno, como la mejor política de desarrollo social que puede tener un Estado.

— ¿Qué te dice la tasa de desempleo que reporta el INEGI, veníamos de tasas del 6.7% el 5.9%?

—Es derivado de ese gran esfuerzo.

Teníamos una tendencia muy favorable, al mes de noviembre teníamos 38 mil empleos, luego por ajustes estacionales, cerramos cerca de 23 mil, esto es cerca de nuestra meta.

Crecimos al 4.1% en materia de empleo y veníamos de menos del 1%.

Ahora los datos del IMSS, nos ayudan, pero la del INEGI de que el desempleo abierto bajo, es una de las tasas más bajas en 10 años y creemos que ese es un indicador muy complejo de mover.

Ese dato en particular se mueve con mucha dificultad, y eso nos señala que vamos con buen rumbo.

Esos son los indicadores que el gobierno se siente comprometido a mover, porque son los que impactan directamente en la calidad de vida de los sonorenses.

Tenemos el compromiso de mantener ese ritmo de crecimiento y de mantener la generación de empleo. El reto es generar empleo mejor remunerado, que pueda marcar una diferencia en indicadores de pobreza laboral.

Hay ade

más muchas expectativas de la inversión a concretar este año.

—Hay expectativas y proyecciones, hablamos de crecer arriba del 6% este año y generar entre 28 y 35 mil empleos ¿Cómo los sientes?

—Es posible, en especial por la inversión acordada y negociada para este año, somos optimistas y tenemos buenas expectativas de que eso sea posible, es decir nuestra meta es superar lo de este 2016 y quedar arriba de los 28 mil empleos, pero esas cosas se construyen.

Esas perspectivas nos implica mucho trabajo, y eso es lo que nos ha pedido la gobernadora que construyamos.

—La agenda del Gobierno de Sonora tiene en el tema económico lo central ¿Más allá de estos esfuerzos hay proyectos que podamos conocer?

—Sí, la gobernadora Pavlovich tiene una mirada transversal en cuando al crecimiento, el 2016 en materia de infraestructura se invirtió fuerte en la reconstrucción de las carreteras estatales, cerca de 3 mil millones de pesos se destinaron a ese esfuerzo, con visión estratégica de impulsar el desarrollo de las regiones, por ahí se mueve lo que se produce en el sector agropecuario y en el minero.

Eso se logró con 1,700 kilómetros de carreteras estatales, privilegiando valles agrícolas y zonas mineras

Este año vamos a la competitividad de las ciudades, la visión que hay para la infraestructura tiene que ver con modernizar y generar eficiencia en centros de desarrollo industrial.

Es el dinero, el gasto de inversión como herramienta de crecimiento.