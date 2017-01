Por: Miguel Ángel Vega C.

Tanto alarde que ha hecho el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y siguen haciendo sus allegados, sobre la prohibición estricta para las empresas comerciales de subir los precios de los productos de la canasta básica y todos los demás, pero parece que los escuchan como oír llover en casa buena, porque donde quiera los precios se han incrementado. Por lo menos hubieran sido cuidadosos en los productos de mayor consumo por parte de la clase pobre, como huevos, frijol, tortillas, verdura, entre otros, pero realmente están por las nubes. Ya no digamos la carne, porque va a llegar el momento en que la coman los puros ricos, con eso de que la de mediana calidad cuestas 150 pesos el kilo. No entendemos cuál es la labor del director nacional de PROFECO, ERNESTO JAVIER NEMER ÁLVAREZ ni la del delegado en Sonora, ROLANDO GUTIÉRREZ CORONADO, quienes han demostrado que con esta disposición de su jefe el presidente, les ha quedado grande el puesto. Aunque de hecho sabemos que la PROFECO nunca ha matado un chango a nalgadas, porque de por sí se encuentra limitada de recursos, personal e infraestructura y lo más seguro es que también tenga limitaciones jurídicas para actuar. Por ejemplo en Navojoa, una ciudad de las más importantes del Estado y ahí sólo existe una oficina para recibir quejas y si el interesado pretende acelerar el asunto, tendrá que venir a Ciudad Obregón, ir a Hermosillo o de plano a México. Así de jodidos estamos también en este rubro. Por eso y por mucho más, veremos mañana cómo le va al Gobierno con la manifestación de inconformidad nacional que está programada, que se avizora la más importante en la historia del país……….

Y por si eso fuera poco, ayer el destrampado de DONALD TRUMP tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, en un ambiente diferente a las tomas de posesión de los otros 44 mandatarios gabachos. Por ejemplo, al saliente BARACK OBAMA, hace cuatro años, lo acompañaron 1.8 millones de personas en el evento, mientras que Trump no le llegó ni al millón, porque de acuerdo a los expertos en la materia fueron entre 700 y 900. Además nunca se había visto que en un acto como ese se suscitaran tan encendidas protestas de miles de personas que no lo quieren en la Casa Blanca. Como tampoco se había visto que llegara a la Presidencia de EU un presidente con un peso en el lomo de tres millones de electores provenientes del voto popular en su contra. Esto implica que llegó al poder con un país dividido y con una imagen pésima de varias latitudes del mundo, como el caso de China, México y Corea, donde incluso ayer mismo le mandaron un mensajito con el lanzamiento de un misil, para que sepa lo que le espera si se pone al brinco. Obviamente que con todos estos factores con los que tendrá que navegar durante su Gobierno, no le será tan fácil dar rienda suelta a sus loqueras que ha hecho públicas desde su campaña a la fecha. La gran ventaja para México, es que contamos con todo lo necesario para salir adelante, todo es cuestión de que nos pongamos la pilas, pero en serio, no de la boca hacia afuera…………

Y en más del mismo tema, le diremos que en la postura que al respecto hizo pública ayer mismo el sonorense MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, le pone una paliza diplomática tanto a Trump como a Peña Nieto. Al primero le señala los errores de inteligencia y criterio que ha cometido, le reprocha sin ofenderlo, con el colmillo que le caracteriza, el hecho de presionar a empresas para que se vayan de México, asimismo le recuerda que en el comercio entre este país y el vecino, se maneja un millón de dólares por minuto, asimismo le recalca que desde que se estableció el TLCAN las exportaciones de Estados Unidos a México se han incrementado en 478 por ciento. Esa y otras verdades le mandó decir al magnate. Y a Peña Nieto le sugiere tratar con firmeza a su homólogo e incluso con el hecho de que haya sido él, Beltrones, el que dio este mensaje, es mucho lo que le está diciendo al principal inquilino de Los Pinos, toda vez que ha sido severamente criticado desde que lo recibió en la Presidencia y además por el trato tan tibio que le ha dado, cuando el hoy jefe de los gringos ha tratado de lo peor a los migrantes mexicanos. Por cierto, Peña Nieto durante mensaje aparte le envió sus felicitaciones a DT por su ascensión al poder norteamericano, desde donde según el mandatario mexicano espera llevar una buena relación, sin embargo, con la postura proteccionista comercial de Trump y las amenazas de construir el muro y que de retruco se lo paguemos, el panorama no es del todo favorable. Pero en todo caso ya lo veremos y pronto.