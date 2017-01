Magníficos retratos en el arte hecho en Cajeme

Francisco Sánchez López

Una taza de café negro sin azúcar, un pedazo de pan de mujer, un cigarro Delicado y el clima de la Cabañuela con su esplendorosa Luna en Plenilunio fueron ideales para redactar esta crónica periodística sobre el Arte Cajeme en nuestra ciudad.

¡Qué hermosos rostros femeninos! Exclamé, al mirar de soslayo las 19 magníficas obras de la exposición “Retrato Íntimo”, por la artista navojoense María Mercedes Pérez Pliego, en la sala de exhibición Ateliere DLS de la ciudad. Como para la crítica de arte es importante conocer el academismo de la autora, su creatividad y concepción de su arte, se platicó con ella durante el vino de honor, inquiriéndole: ¿Cómo conceptualizó esta exposición?

-Como es mi primera exposición individual quise presentar estos rostros por ser lo que más me gusta y me encanta pintar la figura humana.- ¿Quiénes son estas hermosas mujeres que no se miran en los eventos culturales?, le pregunté, por ser conocida por pintar vírgenes católicas en diferentes advocaciones:-Son mis hijas, sobrinas, familiares e imaginería propia.-

¿Qué piensa de su arte?: -Disfruto hacerlo, a veces me gustan los resultados y en otras no; presento sólo lo que me gusta y siento que estoy mucho mejor que cuando inicié. He pintado obra mural con temática infantil en el Hospital San José, en consultorios y en cocinas de casas particulares.-

¿Dónde estudió pintura?: -En la carrera de Diseño Gráfico por la Universidad del Noroeste en Hermosillo nos daban clases de pintura y me incliné en ello y comprendí que era lo mío, después tomé cursos con el maestro Jesús Osuna en el Instituto Tecnológico de Sonora y tenemos otro con el maestro Rolando Bracamontes y por supuesto con mi mamá Elsa Nidia Salido, reconocida artista de Navojoa, aquí presente.- ¿Qué piensa del arte en la ciudad?: – Hay muchas artistas talentosas y diferentes, hay un auge en él con oportunidades para todas.- ¿Qué le espera en lo futuro?: -Presentar algo totalmente diferente, más moderno.-

Los retratos más bellos porque equilibraron el valor artístico con el valor estético que toda obra de arte debe tener para tener valor galería, fueron: Fátima, Ana Linda, Esperanza, Elsa, Melissa, Pensando bien, Con ganas de bailar, Margoth y Guadalupana; sus mejor logradas: Sentidos II, III, IV y Virgen del Carmen.

La noche de la inauguración por la artista Dora Luz Sarmiento, expresó: -Su don es natural-; Gladis Félix, sus semblanzas y Elsa Nidia Salido: -A su edad expuse mi primera exposición en Navojoa y puse a mis hijas a pintar desde chicas.- Entre el público interesado pregunté: ¿Cuál de las obra aprecia más?: A Laura de Barro: Virgen; a Nora Luz Torres: Ana Luisa; a Margoth Pérez Pliego: Margoth; Pensando bien, a Dora Luz Sarmiento y a Fátima Olea, -por su textura, colores contrastantes, ritmo y rostro bello que lo complementan.-

He seguido la trayectoria y el particular arte de la artista Mercedes Pérez Pliego desde su debut con sus “Vírgenes” en la exposición colectiva de pintura “Mujer y Arte de Cajeme promovida por Romina Becker y Florencia Rueda. Por sus retratos se ha posicionado de ser una de las 10 mejores retratistas en el arte cajemense y revelación del año pasado en el difícil oficio de narrar su imaginería expresada con aceptable proporción de la Escala, diversidad de matices y composiciones centradas, que si bien, son buenas ilustraciones por su formación en diseño gráfico, al experimentar con las poses más orgánicas, lograría fabulosas obras dinámicas y menos conservadoras en su temática de la mujer cajemense de bellos rostros al natural, expresivos por sus miradas y emanando belleza del momento de la pose, manteniendo su prestigio en el arte religioso, muy aceptado por coleccionistas.

Al respecto, mencionó: -La verdad es que empecé a pintar vírgenes sobre pedido y me invitaron por primera vez a una exposición de Arte Sacro, gustaron y se vendieron, una persona me pidió mi primera “Virgen” y he hecho muchas de ellas en diferentes advocaciones y otros temas más.-

Fabulosos retratos de la farándula nacional se presentaron en la exposición “Famosos Mexicanos de la Cinematografía”, convocada por invitación con la intención de resaltar la Época de Oro del Cine Mexicano. Su Museografía, consistió: -En no juntar las imágenes de los artistas por varias expositoras, formando un acceso y laberinto entre los caballetes cercanos a los muros y en islas centrales.- Comentó Sergio Inzunza, titular de la Dirección de Cultura Municipal. Gustó mucho su inusual Inauguración porque los y las expositoras se vistieron con mucho glamur a la usanza de la clase alta cinéfila, iniciándola sobre la banqueta, prosiguiendo al vestíbulo, la escalera hasta su arribo en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal.

Siguiendo el mismo criterio crítico arriba señalado, las obras más bellas fueron: Ternura por Tizoc, por María de Jesús Balderrama; La Pichi, (Sarita Montiel) de Carmen Leticia Esquer; Inolvidable, (Pedro Infante) de Laura Gómez López; Belleza y Orgullo, El Indio Fernández y otra sin ficha técnica de Bertha Oroz; Dolores del Río”, por Ivonne Alonso; Musa, de Ana Bertha Walldez; Jorge Negrete, de Lourdes G. Acejo y Carmen Montejo, de Ana Delia Salido. Las mejor logradas: Arturo de Córdoba, de Deana Gamboa; Tin Tan y Dos tipos de cuidado, por Perso Arana; Ignacio López Tarso, de Tolstoy Aguirre; Cantinflas, por Lourdes Luders; Katty Jurado, de Jacobo Beltrán; Enviando Amor, de Cecilia Reyes; Clavillazo, de Lidia Carvajal y Silvia Pinal, por Elizabeth Cruz.