Tal parece que hizo efecto el reto que mandó La Jazmín a La Soñadora señores, pues ayer a mediodía se reportaron los Chichos comentándonos que se habían amarrado pero con El Rayito para jugar el 26 de febrero en 175 metros.

Como podemos ver señores El Rayito le concede el desquite a La Jazmín, pues estos ejemplares ya jugaron en 150 metros donde el caballo de la Mar-Brisa 2 sacó la mejor parte al superar a la yegua con diferencia de ijar.

Esta vez se medirán en 175 metros, por lo que veremos si en esos 25 metros más La Jazmín puede sacarse la espina o El Rayito le repite la dosis.

Cabe mencionar que el compromiso está condicionado a que las puertas se abrirán de 0 a 10 segundos, por lo que ese factor le pone más sabor a la carrera.

Lo mejor de todo es que las dos perchas tienen bastantes seguidores, por lo que se espera una carrera de mucha polémica y porque no de “pique”, pues Chichos y Mar-Brisa iniciaron con una bonita rivalidad deportiva.

Lástima que El Vago está lesionado porque seguramente ese penco también se hubiera amarrado con otro ejemplar de los Chichos.

Mientras que El Verdugo sigue buscando sayo, por lo que veremos con quién inicia su trayectoria el moro de la Mar-Brisa 2.

Otro cuaco que busca sayo y que por cierto es moro, pero está en la Mar-Brisa, es El Tío Gringo, ejemplar que no ha podido amarrarse, pero que para esa fecha podría hacerlo y ser parte de ese eventazo que se avecina del 26 de febrero.

MÁS INFORMACIÓN

Pero no todas son buenas noticias, porque ayer por la tarde se reportó la organización de San Isidro informándonos que La Chivera pagará multa, por lo que La Melany podría quedarse sin sayo para el evento del 5 de febrero.

Obviamente la noticia se regó como pólvora y de inmediato Chuy Millán se comunicó para retar a La Melany, diciéndonos que con El Felino le jugaban a La Melany en 350 metros.

Por lo tanto esperaremos la respuesta de la amiga Silvia López para contestarle a Chuy Millán y su Felino.

ACTIVIDAD EN EL FRESNO

En otro orden de ideas tenemos que este domingo en el Taste El Fresno de Culiacán, Sinaloa, se llevará a cabo otro súper evento al que seguramente harán acto de presencia varios carrereros y aficionados del sur de Sonora.

La carrera principal del evento es el desquite entre El Rorro y El 40, pues ya jugaron en 300 yardas donde el penco de la cuadra 19 sacó la mejor parte al superar a su oponente con diferencia de medio pescuezo.

En esta ocasión la carrera se pactó a jugarse en 300, 350 y 400 yardas, por lo que veremos a cual le rinde mas el paso en esas distancias.

Según los saurinos El 40 debe de imponer su clase, pero otros coinciden en que El Rorro tiene para llevarse la victoria.

Pero eso no es todo porque en dicho cartel sobresalen compromisos como el que sostendrán El Mexicano de la cuadra San Rafael ante El Samurai en las 300 varas; El Invasor le concede pico a rabo a El Regalo en 300 yardas.

En duelo de potrillos El Águila y El Forastero se verán dentro de pista, solo que ahora correrán una parejera en 300 yardas.

El resto del cartel lo conforman competencias como El Italiano contra La Súper en 100 varas, El Zeus ante El Cavernícola en 350 yardas, El Arabito versus El Pobre en 225 metros, El Camello contra La Rosita en 225 metros y El Inocente ante La India en 150 metros.

Hasta mañana.