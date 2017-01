Muy temprano se reportó el amigo Rogelio Bórquez comentándonos que en el avance que nos mandó el Ing. Carlos Cajigas no venía anunciada la carrera de La Cubana contra El Texano.

“Yo me amarré primero con El Texano y no se me hace justo que me dejen por fuera”, añadió el dueño de la mora.

Al explicarle el caso entendió y nos respondió que no es una tercia, sino que El Texano jugará 2 competencias en 1.

“Por lo tanto pienso que El Texano y El Juan Colorado son los que deben de irse juntos y mi yegua sola”, finalizó Bórquez.

Más tarde llegamos a la Farmacia San Martín Caballero y nos encontramos a Chuy Millán por lo que aprovechamos para que nos informara un poco como se jugará la polémica competencia, respondiéndonos que El Texano va junto con El Juan Colorado y La Cubana sola por el lado contrario.

“Como el primer amarre fue contra La Cubana, ella es la que se irá sola, de hecho la cuadra San Isidro está consciente que El Juan Colorado y El Texano corren por el mismo lado”, agregó el menor de los Rabicanos.

Más claro ni el agua señores, no se trata de una tercia, simplemente que El Texano buscará matar dos pájaros de un tiro, el detalle es que los saurinos no le dan gane al prieto de los Rabicanos.

Pero como en las carreras no hay nada escrito, no menospreciemos a El Texano, sobre todo porque a los Rabicanos les encanta reventar cinchos.

Se avecinan 2 Maturitys

En días pasados escuchamos que la afición ya quiere un Maturity en la región, por lo que se rumoran 2 justas para el sur de Sonora, coincidiendo la mayoría de los participantes que quieren que el profe Campas y Rubén Russo sean los organizadores, ya que la dupla ha hecho muy buen trabajo y sobre todo han cumplido con lo establecido.

Dichos maturitys podrían ser en 100 y otra en 200 metros, por lo que seguramente la mancuerna Campas-Russo ya está afinando los detalles para esos 2 certámenes que sin duda alguna darían mucho de qué hablar.

Sobre el de 100 metros, siempre se ha dicho que en esa distancia no hay niveles, por lo que podrían entrar varios ejemplares como El Juan Colorado, La Cubana, La Bárbara, El Dubai, La Princesa, La Miluly, El Texano, La Pepa, El Kínder, La Melany y La Chivera, mientras que por rumbos del Mayo podrían venir El Mazapán, El Chana Boy, El Chavalo y otros que se interesen en ser parte de dicha competencia.

En los 200 metros podrían haber 2 niveles, uno de grandes ligas y otro de medio nivel. En el de los “toros” nos gustaría ver acción a El Rayito, La Jazmín, El Jessie, El Amarillo, Don Julio y algunos que por el momento se nos olvidan.

Lo mejor es que hay mucha caballada, solo es cuestión de realizar el censo para ver quienes están firmes en participar.

Y para eso la mancuerna Campas-Russo se pinta sola, por lo que estamos casi seguros que en los próximos días les tendremos información al respecto.

Más información

Ya que mencionamos a Rubén Russo, aprovechamos estas líneas para informarles que el popular anunciador del sur de Sonora y organizador de la Potrillada Criolla del sur de Sonora, cumplió con éxito y en tiempo lo que fue la premiación de la edición del 2016, así como también su respectiva Calcuta.

Platicando brevemente con Russo y los Chichos, los ganadores se expresaron muy bien de la organización del Futurity, resaltando que les pagaron en tiempo y forma, además de que la competencia fue muy clara.

No cabe duda que eso de chipear a los potrillos junto a sus madres (a los meses de nacido) ha sido todo un éxito señores, pues así no hay fallas y mucho menos la oportunidad de los “cachirules” por lo que felicitamos a Russo y al MVZ Fernando Rincón por el excelente trabajo que han realizado.

Asimismo se les exhorta a que sigan trabajando de la misma manera para que la Potrillada Criolla del sur de Sonora siga siendo una tradición en la región.

“Qué bonito se siente el haber cumplido, terminamos la labor de organización de la Potrillada sur de Sonora 2016 en todos sus aspectos, trabajos de ubicación, localización, chipeado de potros, inscripción, Calcuta, competencia, reconocimiento, premiación, y liquidación completa a los ganadores en el plazo establecido. Nuevamente muchas gracias por su confianza”, declaró Rubén Russo.

