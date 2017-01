Por: José María Cerecer Sánchez

En Álamos como quiera nos acomodamos, parece decir LUZ DEL CARMEN PARRA VÁZQUEZ, Delegada de Turismo en el pueblo mágico, pues las 300 habitaciones hoteleras con que cuenta, se rentan rapidísimo y más ahora con el FAOT, lo dicho, Álamos necesita más infraestructura hotelera, ya que sus actividades turísticas son todo un éxito, falta dónde acomodar tanta gente que va, más la que se queda con las ganas de ir y no va por esto mismo. Aquí MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN, Director del Instituto Sonorense de la Cultura, debería dar la vida por que fuera cuando menos un gran hotelero a invertir, les iría mejor. Queda la opción de hospedarse en Navojoa a menos que le haga como algunos que arriesgando su seguridad y comodidad, se quedan a dormir en sus autos.

El Mercado Municipal de Navojoa tiene, aun con los estacionómetros, grandes problemas de cajones para sus clientes, los estacionómetros les fueron beneficiosos cuando llegaron, pero al paso del tiempo, ya es lo mismo cuando no estaban, muchos cajones se quedan bloqueados todo el día, lo peor es que son los mismos locatarios quienes los ocupan ¿pero cómo? Pregúnteselo al encargado de levantar las infracciones, de quien se dice que recibe dinero por debajo de la mesa, además las pocas infracciones que levantan a los verdaderos clientes por lo que usted guste, pasan al Ayuntamiento pero tampoco pasa nada, pues al parecer no hay convenio con la Agencia Fiscal del Estado, por ello los comerciantes prefieren que les levanten una, antes de mover sus autos, esto no tiene pies ni cabeza, aquí alguien tiene que hacer algo.

Recordando al viejo Navojoa. Hace años los presidentes municipales casi todos eran buenos, nos dice don HORACIO ARIZMENDI OSORIO, no recordó malos, lo que sí pudo es recordar a algunos a los que catalogó de muy buenos, Tomás Siqueiros, Alejo Aguilera, Gerardo Romero, eran presidentes muy serios, no se sabía que robaran, nunca se supo de nada irregular o que manotearan, o a lo mejor lo hacían pero muy reservados, no como ahora ¿Qué no? Recordó también a Don Pedro Robles, otro que era General de nombre Roberto Talamante, todos del PRI, pues no había de otra, no había otro partido, votabas por ellos o no votabas, el azul que ya estaba, acá no pintaba.

Pues que LUZ HAYDÉE CRUZ MORALES Vicerrectora de la Unidad Regional de la UNISON Regional Sur, trae un broncón de esos que quitan el sueño por estos días, ya que un ex Alcalde de Etchojoa y Académico de nombre JESÚS GUADALUPE MORALES, interpuso una demanda laboral, porque no recibió su carga académica para trabajar en este semestre que recién inició, cuando por ley le corresponde ya que tiene 10 años ininterrumpidos dando clases, el punto es que parece ser que se politizó el asunto y empezaron a salir nombres raspados y ni más ni menos aparece el de JORGE ARELLANO, el agente Fiscal del Estado de quien se dice recibió la carga que le correspondía a este académico, vamos a ver qué pasa pues ella se limita a decir que sólo sigue instrucciones, pero el asunto es que esto ya llegó a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Navojoa. Ah que caray, caray.

CLICK AND READY, es la nueva aplicación para que los productores del campo, acomoden su mercancía en línea. Esta es una idea premiada de la estudiante de Economía y Finanzas de ITSON Navojoa RUBÍ JIMÉNEZ MENDOZA, esta no es una idea original, sólo que nadie la había considerado y eso tiene un valor especial, así que todos los recursos que da la región del Mayo, pueden ya comercializarse en forma electrónica, como en las grandes ciudades del mundo, esto es oro molido para muchos microempresarios y PyMES, ya fue premiada con 16 mil pesos en el Certamen Regional de Emprendedores, ella estudia en el ITSON Navojoa, cuando se quiere, se puede. Opino