El enojo de los famosos tras investidura de Trump

No hay plazo que no se cumpla y Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, por lo que el descontento de varios famosos no se hizo esperar.

Fue en las redes sociales, donde celebridades como: Katy Perry, Diego Luna, Zoe Saldaña, Michael Moore, Gael García, Miley Cyrus entre otros, manifestaron cada quien a su manera, su enojo tras la investidura de Trump.

Katy Perry dejó en claro que en lugar de ver la transmisión de dicho evento prefería dormir para luego ir marchar.

Zoe Saladaña manifestó “Estoy tratando de ser una respetuosa estadounidense justo ahora pero cómo empezar a ver esta inauguración, Regresión es la palabra que me viene a la mente”.

Por otro lado, Michael Moore compartió con sus seguidores “una alternativa del discurso inaugural”.

Gael García no podía faltar y retuiteó un post con una nota del país: “El México digno que no teme a Trump”, con la leyenda de otro usuario que dice “Trump también se topará con este México”

Voces de una generación preparada que no se asusta ante la llegada del republicano al poder

La controversial Miley Cyrus no quiso quedarse atrás y decidió burlarse de la investidura del magnate compartiendo en su cuenta de Instagram una foto de un hombre comiendo helado, mostrando así su indiferencia ante el evento.

Alfonso Herrera tuiteó un video donde aparece Donald Trump dando todo un espectáculo en una pelea de la WWE, presentando así de manera sarcástica, al nuevo presidente de los Estados Unidos.