Por: José María Cerecer Sánchez

Se reporta lista la sede y subsedes del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, con el plus de que la Jurisdicción Sanitaria Número 5, tendrá servicio médico las 24 horas, con médicos especialistas, cirujanos, banco de sangre y lo que se ofrezca con ambulancias, el Dr. JOAQUÍN RICARDO FLORES PÉREZ, Jefe de la Jurisdicción ha anunciado este Plan de Contingencia de Salud, hasta sueros para los intoxicados van a tener y como los policías literalmente, los médicos y enfermeras no tienen ni vacaciones ni permisos en estas fechas. Así es, pero como el show debe continuar, el Alcalde AXEL OMAR SALAS ayer hizo una visita de supervisión de obras en el predio La Estación donde se hacen las obras básicas para la construcción de 219 viviendas y la construcción de la segunda etapa del ITESCA.

También fue al barrio Los Cangrejos, donde están realizando la introducción de la energía eléctrica en beneficio de 260 familias. Hay demasiada confianza al edil, luego se ve que no se siente precisamente en la casa del jabonero, da la impresión de que todo está bajo control. Lo decimos pues se supo que uno de los temas que más le preocupan es el de la seguridad, ya que la cantidad de personas que concentrará en esta ocasión el concurrido festival, que por cierto es el numero XXXIII, superará a todas las ediciones pasadas y hasta se puede salir de control ¡Ándala osa!

Lo que sea de cada quien, si hay una universidad que puche contra la deserción, es el ITSON, CARLOS HINOJOSA, Director del ITSON Navojoa, reconoce que muchos jóvenes antes de terminar sus carreras, ya no pueden materialmente hablando, costearse sus estudios y ahí está esta Institución con ideas prácticas que llegan a salvar a muchos, les dan prórrogas para los pagos, les ponen pagos accesibles, becas, etcétera; el punto es que no dejen de estudiar, porque saben del entorno económico, social y político que se vive y aportarle a la sociedad con más profesionistas es un progreso más seguro.

Otra Institución, la mejor en su tipo a nivel nacional es Tecnológico de Monterrey Unidad Navojoa, ahí su Director RAFAEL ROBLES FLORES, se siente orgulloso de sus maestros y alumnos, pues dentro del sistema TEC, aquí se tuestan las habas. Primeros en organización y en las pruebas nacionales de la SEP ellos los mejores en matemáticas, tienen con qué sentirse orgullosos. El Lic. Robles, de fácil palabra y centrados temas, nos habla de uno de los libros que ha escrito últimamente su Rector del sistema DAVID NOEL RAMÍREZ PADILLA, cuyo título es “Formar para Trascender” y mismo que nos hizo llegar, del cual estamos ya disfrutando de su lectura, trata del eterno tema del hombre en sociedad, pero traído al siglo XXI, donde lo material está desplazándolo como ser.

En otros temas, ya se lo habíamos dicho en estos espacios, la persona más indicada para dirigir el PRI-Navojoa, es REMEDIOS PULIDO TORRES, y fíjese usted que ya es la virtual dirigente del partidazo, se le ha visto tendiendo puentes de comunicación que necesitará para ahora que asuma su cargo, aunque la formalización de su responsabilidad será el 8 de febrero, una vez que ocurra el protocolo usual al interior, por cierto que ella está asumiendo parte de las tareas que tomará oficialmente, como por ejemplo, asistir a las reuniones con los dirigentes de sectores y liderazgos, pero queda aún la incógnita de quién la acompañará como fórmula en la secretaría General, cargo que aún ocupa Karina Martínez, algunos priistas ya andan pasando aceite y comiéndose las uñas.

Ahora que sucedió lo del jovencito que balaceó a su maestra y compañeros en Monterrey, el Comisario de Seguridad Pública, VALENTÍN GÁMEZ GRANADOS, dijo que la “operación mochila” vuelve con más fuerza, en coordinación con directores de diferentes escuelas y padres de familia, en todos los planteles del Municipio, sólo esperamos que los padres de familia entiendan que esta operación empieza desde sus casas, porque hay que ver que algunos de ellos, hasta se molestan porque les abren las mochilas a sus hijos, pues los creen unos santos, hágame usted el favor. Opino