Mhoni Vidente renuncia a ‘Sale el Sol’

Desde que apareció en el programa matutino ’Sale el sol’, la astróloga Mhoni Vidente se convirtió en la favorita del público de Imagen TV, canal que acaparó audiencia con sus predicciones y recetas. Sin embargo, el pasado 12 de enero fue el último programa de la cubana, quien repentinamente renunció al proyecto después de 90 días.

Y ya alejada de su antiguo lugar de trabajo, la líder espiritual se soltó a contar toda la verdad de lo que vivió en dicha empresa y lo que la motivó a decir adiós, aunque sí dejó algo muy claro: “¡Jamás volvería a trabajar con ellos!”. En entrevista en el programa radiofónico ‘Hoy, con Mariano Osorio’, Mhoni explicó su renuncia que dejó sorprendidos a muchos fanáticos:

“El jueves fue mi última día y yo misma decidí salirme, nadie me sacó. Sería ilógico que ellos propusieran sacarme. ¿Por qué me salí? Porque siento que ya no era el programa para Mhoni Vidente, ya no me sentía tan a gusto. Acuérdate, tú viniste a ser feliz y a que los demás sean felices. Si tú ya no eres feliz en algún lado, en la relación amorosa, en el trabajo…muévete, que la vida es un instante”.