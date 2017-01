Mañana plática sobre neurosis

Por: Federico Chávez Manjarrez

La Unidad de Medicina Familiar No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevará a cabo mañana la Junta Pública de información sobre neurosis, a partir de las 11:30 horas.

A través de un comunicado, informó que la cita es en el auditorio del IMSS de dicha unidad y la entrada es completamente libre para la población que presente este tipo de trastornos, no importando si es o no asegurado del Instituto.

Especialistas en esa enfermedad revelan que la neurosis es un genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que, aparentemente, haya ninguna lesión física en el sistema nervioso.

En los últimos tiempos por diversos factores como el estrés, la situación económica y las dificultades laborales, han elevado los problemas de neurosis, por ello el Instituto Mexicano del Seguro Social está invitando a la Junta Pública sobre ese trastorno.

El término neurosis fue propuesto por el médico escocés William Cullen en 1769 en referencia a los trastornos sensoriales y motores causados por enfermedades del sistema nervioso.

En psicología clínica el término se usa para referirse a trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional y el funcionamiento social, familiar y laboral adecuado de las personas.