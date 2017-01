Evita ser despojado y lo agreden de un cachazo

Por: Antonio Aragón Valenzuela

Un hombre no identificado, que se opuso a ser “levantado” ´por dos sujetos, uno de ellos armado, fue agredido de un cachazo, pero afortunadamente logró ponerse a salvo de los delincuentes.

El lesionado cuya identidad no se dio a conocer, viajaba en un vehículo tipo pick up y fue auxiliado por elementos de Seguridad Pública en las calles Miguel Alemán e Hidalgo.

El afectado fue trasladado en una unidad policiaca a la clínica San José, donde fue atendido de la herida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:15 de la mañana cuando el afectado acudió al negocio denominado: Vinil Equipos y Accesorios, ubicado en calle Sinaloa entre Carlos Conant y Mariano Escobedo a realizar algunas compras.

Al momento de bajarse de la unidad, fue interceptado por los dos sujetos, no se sabe si para “levantarlo” o despojarlo de sus pertenencias; sin embargo, al oponer resistencia uno de los tipos le propinó un cachazo en la cabeza.

Pese a ello el lesionado logró ponerse fuera del alcance de los tipos, pero a uno de ellos se le fue un balazo que pegó en la carrocería de un vehículo tipo sedán que estaba estacionado y que es propiedad de una de las empleadas el negocio en mención.

Seguidamente los tipos se dieron a la fuga abordo de un vehículo sedán Escort de color gris.

De inmediato autoridades policiacas estatales y municipales, implementaron un operativo por dicho sector en busca de los presuntos, pero sin resultados positivos.