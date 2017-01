—Donald Trump de twitero terrorista internacional a cumplir con las amenazas con que tiene aterrorizado el mundo capitalista mientras le hace ojitos a Vladimir Putin de Rusia, histórico enemigo de USA

—A partir de este día 20 de enero del 2017, se empieza a escribir un antes y un después de la humanidad, con el arribo de este trastornado al poder de los Estados Unidos, con casi una docena de enemigos de los países más desarrollados de la tierra

—Entre ellos Japón y China en el Lejano Oriente, Irán en el Medio Oriente, Alemania en Europa Oriental y por supuesto México como el patito feo del traspatio, en que para escarmiento del mundo, le va a regresar todos los indeseables emigrados, les va a construir un muro para que no regresen y de pilón va a terminar con el Tratado de Libre Comercio

Como bien repiten, no hay día que no se cumpla y a cada santo se le llega su función, tras el discutido triunfo del cuarentaicincoavo presidente electo de los Estados Unidos de América, el psicópata locochón de Donald Trump, rendirá protesta hoy en el capitolio de Washington D.C., desde donde los próximos cuatro años gobernará para su país y para el mundo capitalista, en una era que según sus amenazantes anuncios nada promisorio se espera en el horizonte mundial, en donde como bellos ramilletes de blancas rosas para confraternizar con su patológico ego, si no que como en el caso de la gran China ya le cantaron un tiro por el asunto de Taiwan, mientras a los japoneses no los tiene muy contentos por Toyota, una de las máximas armadoras de carros en el mercado mundial, en que por sus pistolas el güerejo pretende someterla a los designios del TÍO SAM, con cuyo desmedido afán hegemónico el destrampado, también entre ceja y ceja trae a los iraníes, quienes en el Oriente Medio son respetados por el enorme arsenal de uranio que tiene enterrado en territorio en que los musulmanes se pasean como Jacinto en su solar y quienes como amenazantes terroristas internacionales, también anticipó acabaría con ellos, en aras de garantizar la paz de las democracias del mundo libre y no se han dejado curar parados como se dice, con las miras bien clavadas en los enclaves del imperialismo yanqui y sus aliados en las diversas regiones del mundo, sobre todo en el corazón del orgulloso tío Sam, la manzana de Manhattan y la Quinta Avenida de Nueva York ,en donde hechas añicos les dejaron las torres gemelas, herida que hasta la fecha supura y que como Hiroshima y Nagasaki, nunca sanarán. Esto es, mientras a Ángela Merker,primer ministra alemana, a quien públicamente humilló dejándola en vergüenza en el concierto internacional, sobre todo en la legendaria Unión Europea en donde cuenta con un enorme peso específico, aun después del BREXIT, en que la Gran Bretaña se alejó de la influencia del EURO; con estos frentes en su contra y los ojitos que no ha dejado de hacerle al Vladi -porque el miedo no anda en burro – a sabiendas que a la hora de medir fuerzas en el ciberespacio en una eventual guerra de las galaxias, si alguna de las dos coreas que no han dejado de ensayar la potencia de las ojivas nucleares, estratégicamente se le unen, pelos van a volar, más si en la refriega la Agencia Central de Inteligencia y los históricos estrategas de la organización del tratado del Atlántico norte, la legendaria OTAN, le juegan al contraespionaje, bocabajeados como los ha tenido dentro de la política interna e internacional del país que este día empezara a gobernar; desde cuyo omnipotente poder mundial, a México como parte del traspatio de la política exterior, desde la campaña electoral cuando menos verbalmente no le ha quitado el guante de la cara , repitiendo una y otra vez, la construcción del muro de más de 3,500 kilómetros de longitud y lo peor, a huevo lo ha dicho será pagado por México, al mismo tiempo del reenvío de más de cuatro millones de compatriotas indeseables allende la frontera y la terminación del Tratado de Libre Comercio a como estaba escrito, para dar el inicio al modelo de una economía cerrada, en que la inversión productiva en todos los ramos de las actividades económicas produzcan para engrandecer la economía norteamericana y recuperar el alicaído orgullo norteamericano , para que a lo largo y lo ancho del planeta nomás sus chicarrones truenen, como sucedió a lo largo de la guerra fría, una vez más en la puerta del renacimiento, en que empiece a cumplir las amenazas twiteadas como un flamante terrorista internacional, en que por supuesto, a la vuelta de la esquina tiene las contrarrespuestas, por dos que tres tiros pendientes contra sus enemigos de todas las razas y colores, en que se espera que el lánguido presidente de los mexicanos el hoy por hoy multicuestionado Peña Nieto, no llegue con las manos dobladas para ser sometido, como un humilde corderito.