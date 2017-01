Por: Miguel Ángel Vega C.

Un respiro profundo significa para los cajemenses, la noticia que soltó ayer el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, en el sentido de que a esta ciudad le llegaron nada menos que 460 millones de pesos que serán destinados a la rehabilitación de calles.

La verdad es que este es un rubro que históricamente ha sido descuidado por administraciones pasadas, que no le pusieron el cuidado necesario y a todo se pudieron haber dedicado, menos a reparar las calles que al decir de los que saben ya concluyeron su vida útil que viene siendo de alrededor de 50 años. La verdad es que de unos años a la fecha, las calles de la ciudad se han convertido en un infierno y hasta hemos agarrado fama en otros estados del país y en el extranjero, sobre la ciudad con las calles más destrozadas. Si las cinco administraciones anteriores hubieran previsto este deterioro de las rúas, con la responsabilidad que el caso ameritaba, esa acumulación de baches no se hubiese generalizado como para parecer que transitamos por un lugar minado. Pero no, les interesaron más otros rubros, sin descartar incluso obras de relumbrón que sólo dan buena imagen, pero no traen tanto bienestar como el contar con calles en buenas condiciones. Y una cosa es hablarle de las calles que tienen décadas en el descuido, sin que aguanten más el paso inexorable del tiempo y la otra son aquellas calles nuevas que se han construido de la manera más irresponsable, por dos cosas. La primera, porque están hechas con una carpeta demasiado delgada que no resiste el paso de vehículos de mediano peso. Y la segunda, porque están hechas con materiales que no reúnen las especificaciones de calidad que las normas exigen, nada más porque con esas deficiencias le queda más dinero tanto a las compañías constructoras, como a los funcionarios corruptos acostumbrados a manotear fajos de billetes en cada obra que se construye. Ojalá que no sea el caso, donde se inviertan estos 460 millones de pesos. De cualquier forma, mientras son peras o son manzanas, el pueblo de Cajeme, le agradece al alcalde, pero sobre todo a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO y al secretario de SIDUR, RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, por haber escuchado la sentida demanda de quienes habitamos este municipio y nos ha tocado padecer en carne propia el estado deprimente de las calles. La verdad es que estos recursos, aunque no son suficiente para darle solución al deterioro añejo de las rúas, sí constituirán un parteaguas, porque por lo menos quedarán en buenas condiciones aquellas avenidas de mayor circulación………….

Con sobrada razón nos comentaban ayer en un comedero local, que con esto del gasolinazo y todas las consecuencias económicas, políticas y sociales que ha generado, la información polarizó tanto los espacios en los medios de comunicación, que los ciudadanos prácticamente se olvidaron de los exgobernadores ratas que están pendientes con la justicia. Del PAN, como todos sabemos, puso el ejemplo GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, se entregó y está marcando en el penal junto con su hijo GUILLERMO PADRÉS DAGNINO. Pero nadie se atreve a seguir ese ejemplo, porque JAVIER DUARTE DE OCHOA, de Veracruz, al parecer el más ladrón de todos, goza de plena libertad, gastando los milloncitos que le robó a los jarochos. CÉSAR DUARTE JAQUEZ de Chihuahua, entregó en “sana paz” la gubernatura y se fue quien sabe a dónde, pero también goza de libertad, como si hubiera quedado tan bien. Y por el estilo se encuentra el de Quintana Roo, ROBERTO BORGE ANGULO. Pero el más cínico de todos se llama HUMBERTO MOREIRA VALDEZ, porque con el cúmulo de acusaciones que pesan en su contra sobre el desvío de 34 mil millones de pesos cuando fue gobernador de Coahuila y aparte que goza de impunidad, protegido por el sistema de Gobierno corrupto que padecemos hace décadas, todavía pretende una diputación local y no lo dudamos ni tantito que le permitan lograrla, porque aquí en México ya nos dimos cuenta que de la clase política se puede esperar todo………….

Como que las manifestaciones en contra del gasolinazo dieron una tregua en lo que va de la semana y probablemente así sigan hasta el domingo que se espera la anunciada movilización nacional, que de hecho ya movió tanto al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, como a sus más cercanos colaboradores, de igual manera al Congreso de la Unión y los congresos locales. Tanto los del poder Ejecutivo, como los del Legislativo, ya hicieron públicas algunas restricciones presupuestales que no sirven para otra cosa, más que para taparle el ojo al macho, toda vez que esas medidas son sólo aspirinas que no contribuyen a solucionar el verdadero problema de pudrición que existe en la administración pública en general, donde se requiere con urgencia una cirugía mayor.