Por: David Vázquez

Se puso buena la jugada señores, ya que en el pasado evento se escucharon varios retos, sobresaliendo el que le hizo El Juan Colorado a El Felino, donde el consentido de la San Isidro le jugaba en 200 metros y que los Rabicanos le pusieran los “ceros” que quisieran.

Tal parece que cuando Chuy Millán fue a platicar de ese reto, terminó amarrándose con El Texano para el próximo evento en 200 metros.

En dicha competencia también estaba incluida La Cubana, por lo que no sabemos cómo se vayan a acomodar los tres ejemplares en la pista.

Como adelanto tenemos que Los Chichos quieren irse solos, por lo que en los próximos días veremos en qué queda ese amarre.

En más retos que se han escuchado durante la semana tenemos que La Jazmín le juega a La Soñadora en 300 metros para el segundo evento del mes de febrero.

“Ellos me retaron el domingo y como se amarraron para jugar en abril con El Juan Colorado, yo les acepto la propuesta y los invito a jugar en 300 metros para fines del mes que entra”, indicaron los Chichos.

Tal parece que La Soñadora subió de nivel señores, por lo que veremos en cual se ubica la zaina de la cuadra Mar-Brisa 2.

PRÓXIMOS EVENTOS

Ayer en la Farmacia San Martín Caballero nos preguntaron sobre las próximas fechas, respondiéndoles que este domingo hay actividad en El Júvani, mientras que San Isidro tendrá hasta el 5 de febrero.

“Ojala San Isidro hiciera eventos cada 15 días, pues los últimos eventos han estado muy largos y con muchas competencias, vale más que haya cada domingo y no tener que esperar tanto tiempo”, indicó un aficionado al saber la próxima fecha del “Majestuoso”.

Obviamente esa decisión es de San Isidro, donde el ingeniero Carlos Cajigas y compañía analizarán la propuesta de algunos aficionados.

Regresando al 5 de febrero de San Isidro, tenemos que para ese día están amarradas las siguientes competencias:

El Amarillo Vs. El Jessie en 252 metros.

La Melany Vs. La Chivera en 200, 225 y 252 metros.

La Mexicana Vs. La Chapa en 100 metros.

La Miluly Vs. La Chica Baby en 150 metros.

El Gato Negro Vs. El Invasor en 252 metros.

El Texano Vs. El Juan Colorado en 200 metros.

El Necio Vs. El Cochero en 200 y 225 metros.

La Apaluza Vs. La Gallera en 150 metros.

MUCHA POLÉMICA

No cabe duda que la carrera que más dio de que hablar en el pasado evento de San Isidro fue el compromiso entre La Enamoradita y La Dona, donde la consentida del Profe Campas sacó la mejor parte al blanquear a la potranca del popular Panaico.

La historia empezó desde que las potrancas llegaron al carril y se incrementó la apuesta, por lo que la competencia tomo tintes de carrera super estelar.

De hecho fue la carrera de la “carrilla” ya que los dueños se traían un pique tremendo antes de jugarse, tanto se apostaron una “polliza” contra una barbacoa de borrego.

Cuando Rubén Russo invita a que entren a pista a La Enamoradita y La Dona, inició la novela, pues resulta que las cuadras Mar-Brisa y Rabicanos no presentaban sus ejemplares, tanto, que estuvieron cerca de irse hasta el final del programa.

Al acercarnos al área de las caballerizas, nos damos cuenta que el popular Panaico quería montar a un jockey de 45 kilos, cuando el reglamento indica que los jinetes deben de pesar cuando menos 55 kilos.

No cabe duda que ese Panaico es cosa seria señores, pero tal parece que Profe Campas sacó maestría y doctorado, ya que de inmediato protestó tal acción y bajó su báscula para aclarar la situación.

Ante esto Panaico solamente exclamó “No pegó”, por lo que el jinete tuvo que ponerse doble pantalón, pañales remojados y doble casco para que diera el peso reglamentario.

Pero eso no fue todo porque el jockey se subió a La Dona como los grandes, pues llevaba cámara de video en el casco, lástima que no sabía que grabaría como La Enamoradita se iba por delante y llegaba primero al cabresto.

En fin La Enamoradita ganó con todos los partidos, pero cuando se le preguntó a Panaico por la famosa barbacoa respondió “Nomás deja que se muera un borrego y la hacemos”.

Hasta mañana.