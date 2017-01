Raúl Guillén, el perfil correcto para la UNISON

Por: Demian Duarte

Sigo creyendo que el tema de la sucesión en la Universidad de Sonora es demasiado importante como para tomarlo a la ligera, tengo claro que a través de la UNISON se pueden garantizar muchas cosas para el Estado de Sonora que hoy no se tienen.

Ya en alguna entrega anterior le decía que hoy en día la Universidad es una especie de reflejo en microcosmos de lo que es nuestro Estado, con más de 30 mil alumnos y más de 3 mil maestros, presencia en campus por todo el estado y con un presupuesto global que está cerca de los 2 mil millones de pesos, la Universidad de Sonora es muy tentadora, esa es la razón por la que hoy existen 14 aspirantes a relevar a Heriberto Grijalva Monteverde en el cargo.

Sin embargo más que un relevo burocrático, pienso que el trabajo que tiene la junta universitaria de elegir a uno de los perfiles, tendrá repercusiones de fondo para el futuro de la vida económica, social y política de Sonora.

Y es fundamental que quien quede al frente entienda de muchas cosas más allá del mundo académico, pues se necesita de alguien con la capacidad de comunicar ambos mundos, es decir, el de la política con el de la academia, que tenga experiencia como maestro e investigador y haya aplicado las nociones de lo que se imparte en las aulas, en el mundo de lo profesional, es decir en el mundo real y lo haga bien.

Hoy Sonora enfrenta una serie de retos como sociedad, y es obvio que si queremos obtener resultados distintos, tenemos que dejar de hacer lo mismo, por lo tanto es fundamental que se aplique para empezar un cambio en el perfil que se elija, no puede ser que las mismas personas y el mismo grupo que en los últimos 8 años han tenido bajo su control y han burocratizado a nuestra Alma Mater, sigan al frente.

Eso tendría que anular de entrada las posibilidades de algunos de los aspirantes, contra quienes no tengo nada en lo absoluto a nivel personal, por eso no los criticaré o cuestionaré de manera directa, el asunto es que forman parte de un sistema que está caducando y que por lo tanto consideran que lo que se ha hecho a la fecha es el modelo a seguir, y no es así.

La Universidad de Sonora necesita ser más que una institución concentrada en sí misma y en sus problemas internos, tiene que abrirse a la sociedad y a la realidad que opera en el Estado, en ella hay maestros e investigadores muy valiosos que bien pueden aportar sus conocimientos y visión a favor del desarrollo de los distintos sectores de nuestro Estado, interactuar con el sector privado y llevarnos muy lejos como Estado, muy al estilo de lo que hacen en el vecino Estado de Arizona las Universidades Estatal de Arizona y la Universidad de Arizona en Tucson, que han aplicado un modelo exitoso, que forman parte de las claves de por qué ese es uno de los estados con mayor crecimiento en la última década.

En esta lógica creo que hay 2 aspirantes con la seriedad y el nivel suficiente precisamente para aportar esa visión y cambiar de fondo lo que ha venido ocurriendo en la institución, son Raúl Guillén López y Aquiles Fuentes Fierro, ambos con perfiles académicos muy buenos, ambos han destacado como investigadores y los dos han sabido navegar del aula y su cubículos al sector público y al privado, haciendo las cosas con éxito.

De ellos 2 creo que quien tiene mayores posibilidades y quien tiene un proyecto claro, además de una visión encontrada con la actual administración de la UNISON, no es otro que Raúl Guillén López, a quien usted conoce como implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, un proceso que se hizo en tiempo récord, aplicando precisamente los conocimientos académicos a la práctica y uniendo sector del Gobierno, desde los tres poderes, para ligar un esfuerzo monumental y adaptar todo el marco jurídico e institucional a lo que hoy opera como una nueva realidad, es decir un nuevo esquema de administración de justicia que rompió un paradigma de siglos.

Claro que a Guillén López le ayuda y mucho la reciente relación que ha tenido con el Gobierno del Estado, encarnado en la que fue su jefa, Claudia Pavlovich Arellano, pero también la relación vigente con partes muy sensibles de su gabinete, con los diputados que integran la 61 Legislatura, con quienes operó una serie de reformas constitucionales para hacer posible el nuevo sistema y encima con el poder judicial, al que llevó al proceso de cambio.

Esos contactos, y el entendimiento de lo que necesita la Universidad para salir de sus constantes problemas internos, como es la eterna conflictiva de la Rectoría actual con los sindicatos de académicos y empleados, además de la visión que proyecto apenas ayer, respecto a que es inexplicable que hoy la realidad de las finanzas universitarias sean endeudamiento excesivo y un problema incluso el ISSSTESON, por fuertes adeudos en las aportaciones patronales que le corresponde hacer a la misma Rectoría, ponen muy claro que conoce además el fondo de los problemas que de entrada tendrá que enfrentar, y tiene las herramientas de negociación para solventarlos.

Está claro que al proceso de selección del próximo rector le queda mucha cuerda, y estoy seguro que la gran mayoría de los aspirantes tienen mucho que aportar, la pelota estará en los próximos 2 meses en la cancha de la junta universitaria, de la que se espera seriedad y mucha precisión para asimilar cuál es el rumbo a imprimir a la institución.

Sin embargo veo con mucha claridad los atributos que debe tener quien ocupe la Rectoría en el periodo 2017-2021, y percibo en Raúl Guillén López al candidato idóneo para el cargo.

Ayer de vuelta salió el rumor de que la actual coordinadora general de Comunicación Social se mueve del puesto que asumió con la gobernadora Claudia Pavlovich, con el objetivo de asumir un nuevo esfuerzo que embona con sus proyectos y visión personal. No queda claro sí Elda asume otro cargo en el gabinete de Gobierno, particularmente en la Coordinación de Fomento al Turismo, o si emigraba del Gobierno al sector privado, particularmente a la dirección de Televisa Hermosillo.

Sin embargo, aunque no es todavía una especie confirmada al 100%, es un tema que he escuchado demasiado, a pesar de que tengo la impresión de que su jefa, la gobernadora, se siente cómoda con Elda a cargo del trato con los medios de comunicación, aunque al ser un área de mucho desgaste para el titular, que literalmente debe estar 24 horas y 7 días a la semana al pendiente, no me sorprendería que antes de que termine esta semana el runrún, termine por confirmarse.

