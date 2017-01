Por: Miguel Ángel Vega C.

Los tiempos para la clase política en general se han puesto más difíciles que nunca, ante la incredibilidad que prevalece entre la gente. Ayer nos platicaba el secretario del Ayuntamiento ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, lo complicado que resulta actualmente visitar colonias, barrios y poblaciones rurales, donde abundan las necesidades. Asegura que el hartazgo es palpable y ya no son tiempos de acudir con puras promesas huecas, porque el grueso de la comunidad ya no lo tolera. Auguró que en las próximas campañas electorales, los candidatos del todos los partidos tendrán que trabajar con cautela, llevando verdaderas propuestas de solución, asumiendo compromisos serios, exentos de cualquier tinte demagógico que huela a más de lo mismo. Y decimos del partido que sea, porque la historia nos marca que la descomposición política que vive el país, en parte tiene su origen en los partidos, pero principalmente en quienes han pasado por cargos tanto legislativos como ejecutivos que han atiborrado de mentiras al pueblo, al que limitan al máximo los apoyos y la protección, en tanto ellos se han servido con la cuchara grande. El sufrimiento de un pueblo en el abandono, rezagado, que mira indignado los despilfarros, es precisamente lo que los candidatos tendrán que enfrentar y vencer para convencerlo que vote por ellos. A propósito de hartazgo, ¿por qué cree usted que ayer un grupo de personas emboscó a tomatazos al expresidente nacional del PRI y actual coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, CÉSAR CAMACHO QUIROZ, en el Palacio de Minería luego de una reunión legislativa? La respuesta es obvia. Hechos como este indican que se avizora una tarea nada fácil. Batallarán los del PRI, del PAN y los PRD porque se ha divulgado hasta el cansancio que fueron los que firmaron el Pacto por México y aprobaron las reformas estructurales cuyos beneficios, dicen que llegarán a largo plazo, ojalá, pero mientras son peras o son manzanas, le están partiendo la maceta a los mexicanos. Pero colmilludamente nos decía Alcalá, que algunos de los partidos chicos también batallarán, por la siguiente razón: En el caso de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de ninguna manera puede negar que proviene de las filas priístas, donde al calor de ese partido desempeñó algunos cargos de los que debe estar agradecido. Después cuando le negaron algunos caprichitos se brincó al PRD, donde ocurrió lo mismo, luego entonces, fundó el Partido MORENA donde aparece como dueño y señor, haciendo todo a su antojo, pisoteando la democracia interior, así que no tiene por qué darse baños de pureza. Y aquí en corto está el caso del dirigente estatal ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quien fue colaborador en los altos niveles del Gobierno Federal que encabezó el panista VICENTE FOX QUESADA. El otro por el estilo se llama DANTE DELGADO RANNAURO, quien después de ser gobernador de Veracruz por el PRI y desempeñar otros cargos al calor de ese partido, igual no le cumplieron sus deseos y se peló para otro lado, fundando el Partido Movimiento Ciudadano. Y así le podemos enumerar a varios angelitos que ahora se dan golpes de pecho, pero el lodo que se llevaron embarrado no se lo tumban ni con ácido de batería, sencillamente porque su salida de donde estaban no fue digna, dejando por los suelos su convicción partidista, para lanzarse en busca de mejorar sus intereses personales…………..

En otros temas le diremos que ayer que en nuestra acostumbrada visita a Palacio nos topamos con la líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Cajeme(SITRAC) ESPERANZA VALENZUELA GRANADOS, quien nos comentaba de la disposición del alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ para coordinarse con ella, a diferencia de la administración pasada donde dice que le pusieron piedras en el camino obstaculizando su labor sindical. Dijo que aunque todavía no ha contado con la totalidad del pago de cuotas sindicales de los más de 200 trabajadores municipales que agremia, pero se nota la voluntad por apoyarla para salir adelante con los trámites. Lo que sí nos cayó de sorpresa fue que nos pasó el tip de que hace unas horas dejó el cargo el oficial mayor JUAN CARLOS LÓPEZ PADILLA, quedando en su lugar ONOFRE MUÑOZ PEÑA, quien viene de la dirección de Inmobiliaria Municipal. Las razones del cambio no se han dado a conocer, pero según la dama, ella personalmente fue testigo de algunas desobediencias a la primera autoridad, que no le quedó otra opción más que removerlo del puesto o prescindir de sus servicios, lo que seguramente pronto quedará claro.