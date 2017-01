Investiga FAS 30 expedientes de la administración actual

Por: Mónica Miranda

Desde diciembre del 2015 a la fecha la Fiscalía Anticorrupción ha recibido 30 denuncias en contra de ayuntamientos y dependencias estatales de la actual administración, informó Odracir Espinoza.

El fiscal anticorrupción dijo que entre los expedientes nuevos investigados está la denuncia de los regidores de Movimiento Ciudadano de Hermosillo por supuestos actos de corrupción en las concesiones del alumbrado público, tema al que se le dará seguimiento como el resto de las averiguaciones, afirmó.

“Si ha habido denuncias de muchos municipios del Estado, de las nuevas administraciones, obviamente también hay denuncias del Gobierno Estatal, pero como todo te vuelvo a decir, no es un tema de si es la administración nueva o no, si no que se trata de actos de corrupción y se les dará toda la celeridad como cualquier otra investigación”.