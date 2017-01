Por: José María Cerecer Sánchez

Dice RAMIRO FÉLIX ROSS, Delegado del Transporte en el Sur de Sonora con base en Navojoa, que cualquier falla que tenga el transporte urbano, si los usuarios se lo reportan, esta se arregla porque se arregla y no se raja. Las quejas más comunes son de que no cumplen con la última vuelta por la noche o se salen de su recorrido para ganar tiempo descuidando parte de su ruta, pero para eso está él ahí, para corregir las malas acciones de los choferes, así que cuando menos en esas fallas no tienen justificante, así que los usuarios ya lo saben, los operadores tienen que andar derechitos o se las verán con Félix Ross y échense ese trompo a la uña.

Atención, nos llega que GENARO OCHOA, dirigente municipal de MORENA, junto con Gisela Soto, coordinadora de este partido en el distrito 07 federal; Armando Villalobos, ex candidato a la alcaldía de Navojoa; Miguel Lagarda, reconocido y prestigiado militante morenista; pero además Jorge Bolaños, vocero de este movimiento en el Valle del Mayo, por fin se unieron y han cerrado filas, superando sus diferencias y las broncas al estilo de la izquierda y ahora han decidido trabajar juntos para la misma causa, pero momento, esto no fue de a gratis, tal actitud se dejó venir luego de que en las visitas que les hiciera el jefe estatal ALFONSO DURAZO MORENO, les hizo “una atenta invitación” a que trabajaran unidos, no, pues si el miedo no anda en burro, así que cada viernes, con una puntualidad inglesa, estos dirigentes de tal organización que al parecer ya se perfila como una opción válida para las próximas pizcas, se reúnen como hermanitos a planear acciones y dicen los grillos del lugar, que sí les está dando resultados ¡Cuidado!

Por el lado del PT sin mucha presencia en la región del Mayo, andan pidiendo firmas para exigirle al Gobierno Federal que les regrese el gasolinazo a como estaba en diciembre pasado, están aprovechando la euforia del momento, en el formato van nombre, número de credencial para votar y firma, nos aseguran que no les está yendo del todo mal. Pues con el litro de gasolina que va que vuela para 18 pesos en unos cuantos días más, van a tener que bajarse del auto y caminar, porque eso es mover a México según el presidente. ¡Ñacas!

¿Y por el PRI? Estuvo ayer por Navojoa, el Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal URIEL SILVA BOURS, en trabajo de reestructuración de seccionales, el navojoense dice que llevan 17 de los 72 con que cuenta el partidazo en Sonora, que van por los jóvenes para las estructuras, pues el objetivo es recuperar los ayuntamientos que perdieron en la pasada elección, dice que los priístas traen la moral muy alta para las próximas, por el trabajo que está haciendo la Gobernadora, pero acá entre nos, el sobrino del Alcalde Silva Vela, se va a ir en caballo de hacienda, pues su tío no va a buscar ninguna candidatura para dejarle el campo abierto en su campaña para una diputación local, así se apoyarán entre familia. ¡Socotrocos alucinantes!

Ayer se llevó a cabo el homenaje a don ROMEO GÓMEZ AGUILAR, en el teatro auditorio que lleva su nombre, está por demás decir que fue un emotivo momento el que se vivió, Navojoa se queda triste sin su maestro de música, sin su guía de vida para muchos jóvenes que encontraron una segunda familia entre ellos con el tutelaje de tan significado ser humano, descanse en paz maestro. Opino