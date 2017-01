Por: José María Cerecer Sánchez

Qué está pasando con el Auditorio Municipal, nadie lo quiere rentar pues cobran 15 mil pesos y no ofrece instalaciones que satisfagan técnicamente a los que rentan, es decir, elementos que permitan una buena presentación, está sucio, le falta un buen sonido, carece de iluminación adecuada, es una lástima, pues la infraestructura es de un teatro de buen nivel, pero carece de mantenimiento y tecnología, al parecer el ITSON anda buscando cómo quedarse con su administración, incluso JUAN ROBERTO VALDEZ LEYVA necesita poner más atención, pues hasta la escuela del INBA está en decadencia, cuando en su inicio, gozó de gran presencia, este teatro podría ser icónico de Navojoa, pero es una lástima que esté quedando como elefante blanco.

El frente a frente que se aventaron los dos Prósperos en la casa de enlace, sigue dando de qué hablar, pues el suplente del Diputado Próspero Ibarra, ofende y reta a Próspero Valenzuela Muñer por WhatsApp, le escribe “ya van dos veces que te metes conmigo, tú y tu movimiento me valen m…yo te he respetado, pero si quieres sayo, tú di cuándo y dónde a ver si eres tan hombrecito como dices” a lo cual Valenzuela Muñer comparte con sus seguidores este reto con el siguiente comentario, “Les comparto lo anterior, para su conocimiento, me fue enviado el día de ayer por el suplente del Diputado Ibarra, el Lic. Jorge Arellano, quien también es Agente Fiscal del Estado en Navojoa, qué podredumbre de sujeto, que piensa que lo nuestro es callejero a como está acostumbrado en su PRI Gobierno. Lo acuso de cualquier situación que en lo sucesivo acurra a mi persona. Por supuesto que no le contesté, ya dos días anteriores, me habló vía telefónica para mentarme el 10 de mayo, no caeré en provocaciones y los invito a continuar con más fuerza, en nuestra lucha libertaria que bien vale la pena, saludos y buen día. Estuvo buena la ventaneada.

Pues HELIODORO SOTO HOLGUÍN, estará de manteles largos ya que le cayó del cielo, el que Huatabampo fuera escogida nuevamente este año, como subsede del FAOT 2017, por lo tanto vuelven a este municipio las expresiones artísticas de Sonora y el mundo, contarán con 3 conciertos gratuitos, la subsede tendrá como escenario la avenida Constitución frente al Palacio, con eventos verdaderamente de nivel mundial, así que muchos amigos del arte se estarán diciendo “ora sí violín de pueblo, te agarró tu profesor”

Por cierto que con la asistencia de 97 yoremes mayos, nació el Comité de Desarrollo de la Comunidad, informó el Ing. Miguel Ángel Valencia Baynori, estuvo como testigo de honor frente a toda la yoremada ahí reunida, el gobernador del Júpare Santa Cruz MARCOS MOROYOQUI MOROYOQUI, ahora, de aquí para adelante a construir acuerdos para cumplir con las reglas que impone el CDI, quedó al frente SANTOS VALENZUELA FLORES.

En Navojoa hablar de música local, es hablar de don ROMEO GÓMEZ AGUILAR, lo hizo todo en su vida para aportar con amor y entrega sus conocimientos de música a las nuevas generaciones, un ejemplo, la Banda Municipal, que también disfrutamos en muchos lugares del Estado de Sonora y más allá. Tan fue así su entrega y dedicación, que el Teatro Auditorio lleva su nombre, por tal motivo el Presidente Municipal RAÚL SILVA VELA, su familia y alumnos brindarán mensajes póstumos al homenajeado, hoy estará sensible e impresionante este acto, sobre todo para quienes lo conocieron en vida, como luego se dice, se vale llorar.

LUPITA MENDÍVIL la ex candidata por dos ocasiones a la Alcaldía de Navojoa, por el PAN, una mujer que estuvo a punto de alcanzar la principal silla del Palacio Municipal, prácticamente se ha alejado del bullicio político, el cargo que recibió en alguna ocasión como Directora del Instituto de la Mujer, no fue un incentivo para activarla y devolverle su ya conocido y efectivo activismo político, primero fue en el PRI y después en el PAN. Más de uno de los dirigentes político-partidistas que la conocieron en sus años mozos de activismo, se preguntan ¿Qué ha sido de ella? Seguramente la extrañan, a menos que haya sido un caso de fobia cruzada y multicolor. Opino