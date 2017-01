Por: Miguel Ángel Vega C.

La sorpresiva renuncia que presentó ayer a la diputación federal, la priísta IVONNE ORTEGA PACHECO, deja en el aire varias preguntas, pero la principal es, ¿quién o quiénes están atrás de ella? El momento del desplante de la exgobernadora de Yucatán, podría catalogarse como el menos oportuno, si consideramos que el presidente de la República ENRIQUE PEÑA NIETO, con un sexenio que ha ido de mal en peor, ha desgastado exageradamente a su partido, el PRI.

Pero por otro lado una de sus ventajas pudiera ser el emprender una precampaña de crítica severa hacia el Gobierno del consentido de Atlacolmulco y pregonar sus intenciones de llegar a la Presidencia para encabezar un Gobierno que sí se preocupe por la gente, dispuesta a suministrarle una purga que arroje todo el estiércol y la pudrición que lo mantiene al borde del colapso, no como el actual que ha venido dándole palo tras palo, sobre todo a los que menos tienen. Claro que un procedimiento de esa magnitud por parte de la dama, tendría que ser hablado previamente con los jerarcas tricolores, porque de lo contrario, armas son las que sobran para hacer pedazos al PRI y a su presidente, luego entonces, de ninguna manera le conviene echarse encima al partido que le ha dado su amplia carrera política, porque le cerrarían el camino y si lo abandona queda en el papel de malagradecida y eso demeritaría su imagen que hasta el momento se mantiene intacta, o por lo menos muchísimo mejor que la de otros. Aquí la única verdad, es que lo hace para buscar la candidatura a la Presidencia de la República. Pero por lo demás, por el momento deja una estela de dudas flotando en el ambiente que poco a poco se irán despejando en caso de que su proyecto prosperara. Otra gran verdad es que es una extraordinaria mujer con una trayectoria que abarca una serie de puestos de elección popular como: Una diputación local, una federal, senaduría, la gubernatura de su Estado natal, la secretaría general del CEN del PRI, dueña de una oratoria que se impone en los escenarios donde se presenta, por la contundencia y el dominio que ofrece de los temas que aborda. Ya lo habíamos comentado en esta humilde columna, es uno de los mejores activos con que cuenta el PRI actualmente, porque además de tener la ventaja de ser mujer, su trayectoria no refleja tropiezos en cada uno de los cargos que ha desempeñado……………

Aunque fue un apretón pichurriento del cinturón el que se anunció ayer de los senadores y diputados, pero de todas formas contribuye al ahorro de recursos del pueblo y a desfogar mínimamente el vapor de la olla presto, que está por explotar. Se vieron bien al eliminar el famoso bono navideño, aunque se hubieran visto mejor si lo hubiesen eliminado en diciembre. Perfecto estuvo que hayan eliminado los viajes al extranjero, a donde los señores legisladores se iban cómodamente en plan turístico, más que de trabajo a costillas de los mateos, viajes que no le redituaban beneficio alguno al país. Incluso había algunos tan cínicos que se llevaban a la matriz o a la sucursal a disfrutar por diferentes partes del mundo. No se diga los apoyos a la gasolina que también quedaron suspendidos, ya que el salario es tan jugoso que les alcanza holgadamente para eso y mucho más, sin embargo, fueron vicios combinados con raterismos que se fueron creando en el Congreso y como el pueblo no pegaba de gritos los fueron empeorando, pero como ahora con las protestas multitudinarias a lo largo y ancho del país que se han dado en lo que va del año, les llegó la lumbre a los aparejos y tuvieron que recortarse la uñas……………..

Y al que le ajustaron las tuercas también fue al presidente Peña Nieto, a quien los seis gobernadores de las entidades fronterizas, entre los que está la mandataria sonorense CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, le exigieron que tome medidas urgentes respecto de las consecuencias que implican para México, las amenazas alocadas de DONALD TRUMP, porque ya el próximo viernes toma posesión y hay 5.5 millones de indocumentados en riesgo de ser deportados, por lo que le recomiendan tomar providencias en cuanto a seguridad, empleos, salud, vivienda, entre otros rubros, donde le debe poner especial atención a la renegociación que pide del TLC el deschavetado presidente electo, quien en los últimos días se dedicó a lanzar amenazas de cobrar altos impuestos en frontera a las armadoras de vehículos. Aunque a unas sí les entró la argolla y se pelaron para Estados Unidos como la Ford, pero otras como la BMW lo mandaron mucho a la jodida…………….

Los que se han visto demasiado mal en estos días son los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declararse incompetentes para otorgar amparos con el gasolinazo, pues cómo le van a echar leña al señor presidente, si ganan un sueldo de 651 mil pesos mensuales cada uno. Y ojo, esta es otra asignatura pendiente de nuestro Congreso de la Unión, el legislador para bajarle el sueldo a estos angelitos que no deben ganar tanto, en un país en crisis económica recurrente y con más de 60 millones de habitantes en pobreza extrema. Es una incongruencia del tamaño del globo terráqueo, que sin duda ha prevalecido precisamente por la descomposición que prevalece en la administración pública mexicana de muchos sexenios a la fecha.