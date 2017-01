Inicia ciclo escolar 2017-1 en UNISON

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Un muy feliz y frío regreso a clases, dijeron haber tenido los estudiantes de la Unidad Regional Sur (URS) de la Universidad de Sonora, campus Navojoa quienes expresaron muy emotivos que esperan obtener mejores resultados al término del semestre 2017-1.

Coincidieron también que desde temprana hora se presentaron los académicos que impartirán las materias de las cuales se les explicó el contenido y los mecanismos de evaluación; algunos de ellos ya conocidos y otros con los que tendrán una nueva experiencia académica en su formación profesional.

“Me fue muy bien; me gusta la manera en la que se va a evaluar este semestre, sólo un poco quebrado el horario que me tocó, pero aquí estamos con muchas ganas y siento que me va a ir bien al final del semestre” expresó Eliú Caballero, estudiante del séptimo semestre de Químico Biólogo Clínico.