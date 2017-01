Por: Miguel Ángel Vega C.

Tal y como se había previsto, las manifestaciones en contra del gasolinazo han ido subiendo de tono, toda vez que empezaron con movilizaciones muy pichurrientas y resulta que ahora han crecido como la espuma al juntarse miles para protestar. Y sin ir muy lejos en la marcha del sábado aquí en Cajeme se calculó en 1,500 personas, donde la asistencia máxima en días pasados se contaba entre 200 y 300 máximo, mientras que en Hermosillo, donde marchaban 800 o mil, ayer participaron alrededor de 5,000 almas. En Nogales ni se diga, porque ahí se les hizo bolas el engrudo con la violencia que se suscitó en días pasados, donde todo mundo repartía culpas sobre los disturbios que se presentaron, en los que por fortuna, aunque hubo empujones, pedradas, garrotazos, rayadas de madre y hasta balazos, no hubo hechos que lamentar, con excepción de los dos policías estatales que resultaron lesionados en el rostro. Esto indica que si seguimos así, para el próximo domingo 22, que está programada la marcha más grande en la historia del país, las cosas se pondrán color de hormiga. Y aquí habría que ver si se siguen las indicaciones que dio en un video el líder chiapaneco EMIN CHOLAC MANZUR, para que se logre el objetivo planteado de que los diputados y el Ejecutivo le den para abajo a las reformas, o por lo menos a los puntos donde joden al pueblo e igual de no lograrse, como dice el abogado para el 5 de febrero, continuar con el segundo paso que sería el boicot general de pagos al Gobierno y de esa forma ahorcarlo, para obligarlo a que se haga la voluntad del pueblo. En todo caso, los medios de comunicación debemos estar atentos a todo este merequetengue………..

Como en estos últimos días no se habla de otra cosa más que del gasolinazo y sus efectos, así como de los constantes errores de la administración de ENRIQUE PEÑA NIETO, alguien comentaba que a como le han llovido golpes, como la gente se ha mofado, reído y burlado de él en todos los aspectos, por dignidad debería agarrar sus chivas de Los Pinos y poner pies en polvorosa, renunciando a la Presidencia, antes que el odio de la gente crezca más, porque todavía está en oportunidad, no de salir dignamente, porque ya quedó marcado para los días de su vida como el peor presidente que ha tenido México en toda su historia, pero sí por lo menos tener la oportunidad de salir y perderse a donde nadie lo conozca, que al fin tenemos con qué $$$, como decía en sus mejores tiempos, el devaluado líder local de los pequeños ganaderos RAÚL CASTELO MONTAÑO (qepd su carrera política). Y las mismas personas comentaban el fin de semana sobre la sagacidad del sonorense MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, quien previó todo el desgarriate que le caería encima al Gobierno de Peña y prefirió poner distancia de por medio, razones por las que seguramente en la actualidad sale poco en escena, toda vez que el agua está tan revuelta que no le conviene dar la cara. Por eso cuando renunció a la dirigencia nacional del PRI y el copetón le ofreció la Secretaría de Hacienda, prefirió mantenerse al margen de un Gobierno que con sus acciones ha hundido a su partido, en una fangosa barranca de donde difícilmente podrán sacar el buey en el 2018……….

Por cierto, en estos primeros 15 días del año, de tantas manifestaciones de inconformidad, han salido a relucir algunas evidencias en las que nos queda más que claro que el Gobierno recibe miles de millones de pesos y hace lo que quiere con ellos. Resulta que en algunas casetas de cobro donde se ha liberado el paso de los automovilistas y por ende han impedido el cobro por parte de CAPUFE, han quedado documentados los millones de pesos que se les han ido en unos cuantos días. La verdad es que si contáramos con gobiernos honestos, nuestro país tuviera las mejores carreteras del mundo, porque con esa millonada que recaban en las casetas alcanza para mantener en óptimas condiciones las que ya están y para construir nuevas donde hagan falta. Sin embargo, el Gobierno nunca cumplió los compromisos originales de destinar ese dinero estrictamente para mantenimiento y construcción de caminos, sino que le dan destinos muy diferentes, por eso hay carreteras como la internacional de Sonora, que llegó a convertirse en la carretera de la muerta, cuando el Gobierno sin tal vergüenza capta tantos millones de pesos. Lo más lamentable de todo esto, que por tener esa clase de gobiernos y haber descuidado tanto la rúa, hemos venido presenciando una estela de muerte de viajeros que se accidentan por tantos baches, hoyancos y cunetas que tiene la vía de comunicación terrestre. Por fortuna desde el Gobierno de EDUARDO BOURS CASTELO empezó a cristalizar el proyecto de la modernización del tramo Estación Don-Nogales, que continuó en el sexenio de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y sigue en lo que va del período de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. Correcto, pero las vidas que se perdieron por esas negligencias, raterismos e irresponsabilidades, ¿habrá alguien que se las devuelva a sus familiares?