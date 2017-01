Rechaza rector haber incurrido en actos de corrupción

Por: Mónica Miranda

La Universidad está limpia ante cualquier acusación penal que se haga en su contra por parte del Sindicato Académico, declaró Heriberto Grijalva Monteverde, y citó “como dirían los jóvenes, ni al caso”.

El rector de la Universidad de Sonora dijo que la denuncia hacia la UNISON que realizó el STAUS este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción, puede tratarse de alguna inconformidad en el proceso de selección del nuevo rector, o bien por motivos personales de algunos miembros del sindicato.

“No se la razón de la denuncia, yo lo único que les puedo decir es que los universitarios hacemos las cosas bien, somos un ejemplo en el país para todos los estudiantes, de corrupto tengo entendido que no se me ha acusado porque no hay razón para eso y por supuesto que no voy a presentar ningún amparo”.

Consideró que es también una manera de demostrar su descontento porque la Universidad no ha cedido a sus peticiones salariales y contractuales.

Aunque insistió en desconocer los motivos que llevo al sindicato a presentar esta denuncia ante la fiscalía, recordó que el estado atraviesa por una situación financiera complicada, por lo que la medida de austeridad también tocará el presupuesto que corresponde a la máxima casa de estudios.

La mañana de ayer el STAUS se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción a levantar una denuncia por el adeudo de 145 millones de pesos que la UNISON tiene con el ISSSTESON.

Además se acusa de haber creado la Secretaría de Finanzas sin la autorización de la Junta Universitaria.