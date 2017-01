Por: José María Cerecer Sánchez

En Navojoa solo el 30% de los ciudadanos paga el impuesto al predial, esto probablemente sea un récord nacional, la tesorera municipal MARÍA TERESA YESCAS ENRÍQUEZ, dice que cuando ellos llegaron al Gobierno ya estaba prácticamente en bancarrota, los que pagan son las personas de situación económica media baja, minusválidos, mayores de 70 y madres solteras, aprovechan el 20% de descuento que dan en enero, el Municipio ha crecido y necesita de que todos paguen, pues requiere más obras, en atención a los más responsables buscarán rifar un auto, graciosamente los que más deben, dicen que los mantienen, que por ellos tiene vida el Municipio, pero por otro lado pretextan que no tienen dinero, Tesorería va a empezar con notificaciones de pre embargo, que pueden venir a negociar, pues tienen las puertas abiertas ¿así o más claro?

La capacidad de la Presa Adolfo Ruiz Cortines “Mocúzarit” anda más baja que el año pasado, y es porque en este año se sembraron cinco mil hectáreas más de frijol ya que Sinaloa bajó su superficie de siembra en esto y acá la raza lo aprovechó ya que tiene buen precio y casi dos mil quinientas de maíz, en general hubo más superficie de siembra en este que el año anterior, aunque por otro lado las captaciones por lluvia estuvieron más o menos iguales, aun así nos autorizaron de CONAGUA 20 millones de metros cúbicos más para siembra, de trigo hay establecidas poco más de 72 mil, están en su apogeo los riegos de auxilio, por lo que no se puede saber cómo se responderá la capacidad de la presa para cerrar el ciclo allá por agosto.

Platicando con BENITO CORONADO LÓPEZ, Jefe del Distrito de Riego 038, Río Mayo no dice que no hubo buenas equipatas y lo más seguro es que sea un año seco, pero aun así ya tienen tres años desfogando la presa, en general casi se siembran cada año las 94 mil hectáreas en el Mayo, este año se sembró poco más que otros años ¿será por eso que su nivel anda bajo?



Hoy se le hace un reconocimiento a los buenos policías, y se tiene un programa, a las 10 se les celebra una misa, a las once de la mañana en el edificio del sindicato, con la presencia del Secretario de Seguridad Pública ADOLFO GARCÍA MORALES les entregará las constancias de capacitación del policía como primer respondiente, luego se van al Panteón Jardín a recordar a los policías caídos y hasta un baile donde habrá música, luz y alegría, pero también algunas sorpresas para ellos, obviamente presidirá el Alcalde y el Comisario de Seguridad Pública VALENTÍN GÁMEZ GRANADOS.



Nos llegan los aires de que el ex Director de Salud Municipal Dr. ENRIQUE NORIEGA VEGA, está a punto de regresar, pero no lo que se llevó, sino al escritorio y a la actividad en esa dirección ¿no que no tronabas pistolita? De que es un buen elemento sí que lo es, pero ¿y su puesto en la Jurisdicción Sanitaria número 5, seguirá esperando? A lo mejor el Dr. puede sacar las dos peonadas, cosa de cuidarse pues es más fácil conseguir dinero que salud, ya veremos ahora que regrese de Hermosillo el Alcalde Dr. RAÚL SILVA VELA y defina esto, pues fue a hacer planteamientos precisamente de salud ahora que visitó nuestro Estado el Dr. JOSÉ NARRO, Secretario de Salud nacional, ya veremos qué novedades nos trae. Opino