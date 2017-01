Emigran enjambrazones a la ciudad

Por: Federico Chávez Manjarrez

No es muy común que en invierno emigren enjambres a la ciudad, pero esta temporada así ha estado sucediendo, dijo Marco Estrada Zamarrón.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Apicultores de Cajeme, dijo que esta situación es producto de la falta de floración que se registra en este invierno y a la tala indiscriminada que se tiene en el sur de Sonora.

“Por falta de comida en las áreas rurales, las abejas han emigrado a las ciudades, ocasionando enjambrazones día con día que en ocasiones se dan a la tarea de retirar y otras se los dejan al Cuerpo de Bomberos, ya que en más de una ocasión hemos solicitado el apoyo a la autoridad municipal y no hemos sido atendidos ni escuchados por parte del presidente municipal”, comento Estrada Zamarrón.

Comentó que en el caso de los apicultores organizados para evitar que las abejas emigren a la ciudad han estado alimentando a los insectos con azúcar, pero ese producto se ha elevado de manera importante, pero a pesar de ello tienen que nutrir a los abejones par que no se vayan de las cajas y emigren a las ciudades.