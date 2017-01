Por: David Vázquez

Muy buen evento nos presentó el pasado domingo Carril San Isidro, sobresaliendo que de las 14 carreras que se jugaron, 9 ejemplares ganaron por el lado derecho, mientras que 5 lo hicieron por el izquierdo.



Y si piensan que los lados estaban disparejos, rápidamente les podemos decir que la pista lucía en perfectas condiciones, pues la lluvia del sábado por la noche le cayó de maravilla, dejándola “cortadora” como le gusta al carrerero de la región.

Asimismo tenemos que de los 14 compromisos, en 9 de ellas los favoritos cumplieron con los pronósticos de los saurinos, mientras los 5 restantes fueron cinchos que se reventaron.

Así que ya se imaginará como estuvo el ambiente en el “Majestuoso” donde se esperaba una entrada mayor, sólo que el frío y la lluvia del sábado seguramente influyeron para que algunos aficionados se quedaran en casa.

Pasando a lo que fueron las carreras, tenemos que El Felino le repitió la dosis a El Juan Colorado, apreciándose que el alazán no le aguantó el ritmo al zaino y de ahí en adelante se escribió la historia.

Con esto El Felino demostró que le rinde el paso hasta los 300 metros, mientras que a El Juan Colorado seguramente algo le pasó, pues si hacemos memoria, estos dos pencos ya nos habían brindado una soberbia competencia en 275, 300 y 325 metros donde llegaron parejitos.

Por lo tanto los conocedores opinan que a El Juan Colorado se le acabo el aire, mientras que otros coinciden en que algo le dolió, pero no debemos menospreciar la actuación de El Felino, quien hizo su carrera para volver a dominar a su oponente.

Regreso triunfal

En más de las estelares, tenemos que El Cenicero tuvo un regreso triunfal, aprovechando el apalloosa que El Texano sufrió un resbalón al salir de puertas para tomar la delantera y llegar primero al cabresto con diferencia de paleta en los 200 metros.

Con esta victoria El Cenicero vuelve a la jugada y no descartamos que sea parte del próximo cartel de San Isidro, ya que los Chichos mandaron al descanso a La Lady Coralina, pues se sabe que se fisuró una de sus manos, mientras que La Chapa tiene una aguadura y no sabemos si se vaya a aliviar para el evento del 5 de febrero.

Ya que estamos con el evento del 5 de febrero, El Texano es el que tendrá una dura prueba de fuego, ya que el prieto se medirá contra La Cubana y El Juan Colorado, por lo que no sabemos cómo le vayan a hacer los Rabicanos.

Según comentó Chuy Millán, El Texano correrá por el mismo lado con La Cubana, mientras que El Juan Colorado se iría sólo, aunque en un descuido el que podría irse sólo sería El Texano, pero la última palabra la tienen las cuadras San Isidro, Rabicanos y Chichos.

Mucha pieza

Las que impresionaron a la hora de la verdad fueron La Miluly y La Soñadora al vencer sin problema alguno a El Souvenir y Don Pedro.

Con esto las yeguas de las cuadras JD y Mar-Brisa 2 poco a poco irán agarrando su nivel, razón por la que ya tienen compromisos con La Chica Baby y El Juan Colorado respectivamente.

Ya con sayos de mejor nivel veremos cómo se comportan La Miluly y La Soñadora, quienes lucieron enormidades al medirse con caballos que no quisieron nada con la jugada.

Otros resultados

En más del evento tenemos que El Juanito tuvo una pésima salida, caso similar al de El Turco, La Cebollita, La Yina, El Tótoly y La Rubi, quienes fueron presa fácil de El Ceja Guera, La Camila, La Niña, La Coketa y La Teresita.

Sobre La Cebollita podemos decirles que salió completamente “rajada” y al buscar la baranda perdió mucho tiempo y por consiguiente la carrera.

El Turco se quedó parado, igual que La Rubí, mientras que La Yina y El Tótoly cometieron fallas que son imperdonables.

Hasta mañana.