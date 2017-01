Tienen taxistas ligero repunte

Por: Francisco Minjares

Un ligero repunte tuvieron los taxistas de diferentes sectores de la ciudad con el regreso de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Explicó que en años anteriores el alza en la demanda del servicio de taxis era hasta de un 50 por ciento; sin embargo, ahora los estudiantes hablan a sus familiares y conocidos desde antes de entrar a la ciudad.

“Cuando vienen llegando le hablan a sus familiares o amigos para que vayan por ellos; antes no era así, porque no se usaban los celulares. Eso, aunque parezca que no, pero sí nos pega”, detalló.