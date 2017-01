Subsidio de transporte será para usuarios

Por: Francisco Minjares

El subsidio de dos pesos que otorgará por tres meses al transporte urbano será para beneficio del usuario, y después se deberá ver la manera de trabajar por los concesionarios, aseguró el delegado del transporte en Ciudad Obregón, Saúl Benítez Maldonado.



El subsidio al transporte fue propuesto por la gobernadora Claudia Pavlovich, tras el incremento de los combustibles, y es para que no deba tenerse un aumento en el costo de la tarifa.

Agregó que no ha habido problemas por abasto del combustible y los concesionarios todavía no han dado a conocer si van a almacenar diesel en las empresas, ya que es un material flamable que no es fácil de manejar.

Benítez Maldonado explicó que en los siguientes meses se van a tener diferentes acercamientos con los concesionarios para atender sus inquietudes y necesidades en torno al tema.