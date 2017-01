Sociedad actual confunde a mujeres

Por: Roberto Aguilar

Una de las situaciones que enfrenta las mujeres de la región es la falta de enfoque o visión, para enfrentar los retos del mundo actual, indicó Patricia Ochoa Meza.

La presidente de la Asociación Civil para el Fortalecimiento de la Mujer, explicó que hay una cierta confusión entre ser una mujer dominante y ser la parte sensible en la sociedad.

“Somos una población que es vecino de Estados Unidos, somos mujeres que tenemos cierta condición cultural a ser dominantes, eso nos hace ser un poco sobresalientes, pero nuestra condición natural es ser el sexo débil, es la cuestión sensible, eso nos hace que nos confunda”, explicó.

Mencionó que una consecuencia ante esta situación es que la mujer llegue al desplazo, por dicha confusión que existe, es por ello que esta fundación su principal objetivo es orientarlas.

“Lo que queremos hacer es ayudar a enfocarlas, desde un punto de vista de mujeres, como individuo, ser productivo, que va a la par de un hombre, ese es nuestro objetivo, que sean mujeres fuertes y sobresalientes”, expresó.

Para ello realizan capacitaciones, talleres, “que les van ayudar a que tengan una visión más amplia, que no se encierren a ser sólo amas de casas, que tengan desde el punto de ser mujer la capacidad de sobresalir y no ponerse en el lugar del hombre por que eso no es lo viable”.

La asociación brinda herramientas para que sepan administrarse desde su casa hasta en su trabajo.

Indicó que para entrar al programa visiten por la avenida Juárez, entre Rincón y Jesús Salido, a espaldas del Salón Niza.

“La Ayuda es mucha, es hora de que la mujer navojoense logre triunfar y sobresalir en lo que haga y no estancarse en un solo punto o sigan confundiéndose por cuestiones sociales y culturales”, concluyó.