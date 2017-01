No se perjudicarán empleos en el Parque Industrial: Luis Vélez

Por: Francisco Minjares

Los 14 mil empleos de las más de 100 empresas que se encuentran en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) no están en riesgo de perderse en el 2017, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Luis Vélez Miranda.



El dirigente de los industriales en esta ciudad dijo que a pesar del alza en los energéticos e insumos, así como la incertidumbre por las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, los trabajos del PICO no están en riesgo.



Agregó que se ha avanzado en diferentes temas, y las más de 40 empresas extranjeras que se encuentran instaladas en el Parque no han manifestado su interés por irse de Ciudad Obregón hacia sus lugares de origen.



“Ellos saben que fuera de Ciudad Obregón no van a encontrar que se encuentran aquí; por eso no vemos ninguna afectación, ni mucho menos reducción de la producción, todos siguen trabajando normalmente hasta no ver cómo viene el mercado este año”, indicó.



Señaló que la mano de obra local tiene muchas bondades y agregó que el alza a los energéticos y combustibles no es un tema que pudiera repercutir en la permanencia de las empresas en esta ciudad.



Añadió que la llegada del gas natural sí propiciará a que las empresas se queden y, después del anuncio hecho por la empresa FENOSA de que en seis meses arrancará el servicio, pudiera motivarse a que lleguen nuevas empresas a la ciudad.



El 60 por ciento de las empresas que hay en el Parque Industrial son nacionales; sin embargo, su mercado es extranjero y el incremento del precio del dólar les ha beneficiado en los ingresos.