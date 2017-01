La reunión con la gobernadora y el desabasto del amoniaco

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a los cuales les deseamos excelente inicio de semana hoy, lunes 16 de enero. Un día como hoy, de 1869, en México el presidente Benito Juárez crea por decreto el Estado de Hidalgo, y un 16 de enero de 1915, en México el general Eulalio Gutiérrez Ortiz, tras verse manipulado por las tropas de Francisco Villa, decidió salir de la capital y trasladar su Gobierno a San Luis Potosí, donde declaró a Villa y a Carranza traidores del “espíritu revolucionario” y renunció formalmente al cargo el 2 de junio de 1915…

Y entrando de lleno con el comentario, nuestros amigos productores, encabezados por el presidente de la UCAY, CARLOS ALBERTO ESQUER LÓPEZ; JUAN ALDAY MORENO, de UCAIVYSA; RODOLFO ELÍAS RODRÍGUEZ FLORES, de la USPRUSS; MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ, de la ARIC-TRES VALLES; ABEL CASTRO GRIJALVA, de la ALCANO, y otros más del Yaqui y Mayo, se reunieron este pasado viernes con la gobernadora del Estado, CLAUDIA PAVLOVICH ARRELLANO para solicitarle su apoyo y sea gestora ante la Federación, en torno al adeudo que tienen SAGARPA y ASERCA con productores de trigo, cártamo, soya y ganaderos, de 450 millones de pesos, además de solicitarle su intervención ante la Federación para buscar mejorar los Ingresos Objetivos de granos, fibras y oleaginosas, sobre todo considerando que el incremento que se dio a los combustibles y fertilizantes se encuentran muy por arriba de los precios, los cuales han quedado pulverizados por los altos costos que se tienen en este ciclo. Como siempre, y gracias a nuestros contactos que tenemos con nuestros amigos productores, nos informaron de esa importante reunión exclusiva que les llevamos a ustedes el día de ayer, y donde se hicieron presentes también el secretario de Agricultura en Sonora, JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA, y el delegado de la SAGARPA, JORGE GUZMÁN NIEVES, quienes escucharon a los productores y se comprometieron, al igual que la gobernadora del Estado, a apoyarlos ante la Secretaría de Hacienda, que no ha liberado los recursos para que se salden los dineros pendientes, de 450 millones de pesos, y de esos, 380 millones corresponden al sector agrícola y 70 millones al ganadero de Sonora…

Por cierto, también de manera exclusiva nos informan, los amigos productores, del problema de desabasto de amoniaco que existe, donde PEMEX no estaba cumpliendo con el servicio a las empresas y sociedades que venden ese gas, o lo estaba guardando para elevarlo, como ya ha sucedido desde noviembre pasado. Ayer, con el amigo ALFONSO RODRÍGUEZ, de conocida empresa expendedora de fertilizantes, nos comentó que el amoniaco tal vez se escondió por parte de PEMEX en su planta de Topolobampo para subirlo, situación que se verá reflejada está semana, llegando el amoniaco a poco más de diez mil pesos la tonelada, cuando unos meses atrás oscilaba en los ocho mil pesos. Aunque dice el Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO que los precios no se han elevado con el incremento a la gasolina y diesel, y a cambio propone un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección a la Economía Familiar, que los productores y la sociedad en general no ven u observan todo lo contrario, ya que los fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, gas LP y canasta básica se han elevado en más del 20 por ciento en sólo dos meses y lo que va de este 2017; por ello, hay voces de hartazgo que piden la cabeza de PEÑA NIETO y legisladores federales, como el del 06, ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, que no ha dado la cara o la misma la tiene escondida, como los avestruces, tal vez por temor a ser investigado por la PGR en el caso de la Guardería ABC. Aunque recordemos que ABEL, por ser legislador, goza de protección, pero no dudemos que en la mitad de este año o a finales del 2017 salga de su trinchera, ya que serán tiempos electorales, pero recordemos que la gente tiene memoria.Con esto nos despedimos, deseándoles excelente y provechosa semana.